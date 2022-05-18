加州初選中的激進派候選人

6月7日加州 初選投票，已經從5月9日開始。為瞭解一些重要候選人的政見，上網搜索相關資料，發現州教育 廳長候選人阿馬瑞爾（Marco Amaral）被傳媒稱為「共產主義分子」。傳媒「愛國者之火」指出，阿馬瑞爾認為學校應該教授「激進的馬克思主義」。

阿馬瑞爾是墨西哥移民後代，在貧困環境中長大，高中畢業時成為蓋茲千禧年學者，先後在柏克萊加大和聖地亞哥加大獲得學士和特殊教育碩士，目前在聖地亞哥加大修讀博士學位。他也是一位特殊教育老師，現任南加一地區學區教委。

查閱阿馬瑞爾競選網站，並沒有說他推祟共產主義或馬克思主義，但有這樣一句話：「我們自豪地宣稱：激進主義是對每個學生、每個工人、每個家庭和每個社區進行全面變革和改進的唯一可行方案。」

在2018年競選教委的視頻中，阿馬瑞爾說：「我不隱瞞我的激進和革命的主張。」

照片顯示，2017年美墨邊界示威活動中，阿馬瑞爾背後旗幟上寫著「國際社會主義組織」，這是前蘇聯早期領導人之一、著名共產主義份子托洛斯基成立的組織。1976年，推祟托洛斯基的美國大學生，在校園裡成立了同樣名稱的組織。

在灣區，競選第21選區州眾議員 的柯文建（James Coleman），推祟「民主社會主義」。他接受採訪說：「加州早就應該轉向更進步、更民主的社會主義政治。」

柯文建的母親來自台灣，從外表看，他更像華人後代。柯文建畢業於哈佛，兩年前成為南舊金山市有史以來最年輕的市議員。

在南灣，香港移民第二代、爭取連任的第25選區（選區重劃後為第24選區）州眾議員李天明，也推祟 「民主社會主義」政見。他的競選獲得「美國民主社會主義者」組織的背書。

李天明的前任是華裔州眾議員朱感生。朱感生此次捲土重來，和李天明競選同一席位，主要原因之一，是不滿李天明過於激進的政策。

本文例舉的三位年輕候選人，都帶著「社會主義」或「共產主義」標籤，也都是現任民選官員。

新冠肺炎疫情兩年多來，股市和房價高漲，得利者卻多屬富人。聯準會去年11月報告，美國前10%的富人，持有全美九成股票。賺取低薪的勞工階層，因通貨膨脹而度日日艱，這也許是激進立場候選人當選的主要原因，但他們的政策也會碰壁，今年稍早舊金山三名激進派教育委員就以高票被選民罷免。

上述三候選人，阿馬瑞爾和柯建文進入決選的機會較小。溫和與激進的政策，哪個更受選民青睞？朱感生和李天明兩強相爭，非常值得觀察。

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