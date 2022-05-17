金山人語／勇士贏小牛的關鍵

今年的NBA西區決賽，由勇士 對小牛，第一場本周三開打，不少球評看好勇士，但認為小牛可以擊敗勇士的，也大有人在；小牛可贏的基本原因只有一個，那就是小牛的超級球星魯卡‧唐西奇太強大了。

就以小牛淘汰太陽的最後一戰來說，鲁卡一人攻下35分，小牛一度領先46分，終場贏27分，大敗全聯戰績第一的太陽，小牛的保羅和布克全場零表現，輸得面目無光。

小牛的進攻模式很簡單，就是用魯卡主攻，利用他過人的球技，單挑對方的防守球員；他高6呎7吋，重130磅，可面對大個或小個的防守者，他有一躍後投球的絕招，後躍的一步能創造出投球空間，防守者根本擋不到，加上他命中率高，這招成為必殺技。小牛與太陽的七場，魯卡平均每場拿下32.5分，另有9.8籃板和7助攻。

魯卡進攻時，除了自己投球，也會將球傳給站在外圍的隊友，所以小牛的三分球也是重要武器，對太陽的第七場，小牛全場三分球39投19中，單是三分球就拿下57分，魯卡這場的三分球是11投6中。

那麼，勇士會派誰專人防守魯卡？守很好或減少他的得分，就算成功；換言之，這次西區決賽的勝負關鍵，就落在勇士專人防守魯卡能否成功。

最理想的人選，原是防守專家小裴頓，但他對灰熊時被對手從空中打落地下，導致手肘骨裂，對小牛將無法上場。小裴缺陣，6呎7吋的維金斯和6呎8吋的波特 防守力不錯，可能被派為防守魯卡的人。但維金斯在常規賽中防守魯卡的紀錄不佳。

勇士也可以派格林去守魯卡，格林防守力特強，但他也是勇士籃下防守的支柱，若被派專門防守魯卡，可能導致後防空虚，得不償失。

勇士應考慮用新秀庫明加死盯魯卡，庫明力高6呎7呎，重225磅，與魯卡相若，加上彈跳力強，有可能在魯卡後躍投球時發揮遮擋的作用。如果庫明力能夠守住魯卡，或減少他的威力，就可以在這輪季後賽中成名。所以，勇士最後防守魯卡的策略可能是：庫明加專門死跟魯卡，然後再不時用維金斯和波特作配合。

這次的西區決賽，防守可能就是決定勝負的因素。對勇士來說，問題就是能否守得住魯卡；對小牛來說，則是能否守得住勇士的三分球。勇士的柯瑞 ，今年季後賽的三分球命中率不比從前，跌至40%以下，但勇士卻有一「射手隊伍」，除了柯瑞，還有湯普森，普爾和維金斯，三分球實力仍是最強大。

筆者的最後預測是：勇士六場可贏小牛。([email protected])