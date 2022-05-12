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護士吃飯圖 感動人心

金山人語

台灣的疫情嚴重了。5月11日的新增本土確診有5萬7000多，累計確診也有50萬5000多，當天死亡就有8例。前兩天網路瘋傳照片，一群穿粉紅及白色制服的護理人員在吃便當。彼此之間並沒有隔離板，而是把大的空紙箱倒過來放桌上，她們脫下口罩各自把頭伸進箱子，就在黑暗中把飯菜扒進嘴裡。

什麼都不用多說，台灣一線醫護人員的辛苦，看這圖就夠了。

美國護理人員也辛苦，前陣子史丹福醫院和Sutter醫院都有大規模的護士罷工行動，工會是推手，爭取加薪等權益，這種場面時不時就會出現，醫院要花170美元的高時薪去找臨時補位的「旅行護士」來度過編制內護士出走的難關 。但是，印象中幾乎未曾見過台灣護理師集體罷工，她們起薪是三萬多台幣，只千餘美元。

香港作家李怡一年前拿了台灣的就業金卡（不是移民）定居台灣，原本是想在台灣寫他的「失敗者的回憶錄」，要給這一代、下一代、下下代的香港人看。後來因為看到香港比他言論溫和者都被抓了，於是在台灣住下。前數月他因心臟病住院，因而見識到台灣的醫護品質。他說醫師和護士專業都在原本預期之中，但特別有感是那份關懷和溫柔。

比如打針，每打一針，護士都柔聲安慰說：「再忍耐一下喔。」打針本都會痛，但這話就讓病人很受用。什麼都不用多說，在台灣就醫過的人有著什麼樣的肯定，是可以想像的。

另一個回台灣確診後住進醫院的僑胞說，醫院的小護士進到病房會先喊「阿姨」，細聲且動作柔和，宛如小天使的化身。當然不可能人人完美，美國護士也有著專業訓練後的「親切」 ，但台灣護理師的溫柔似乎來自DNA，成了一種文化。

新增本土確診破5萬大關，醫界說實際數字可能數倍於此，大挑戰是重症占床的比例，且醫檢師和護理師也會染疫，有的護理站一次就驗出八、九例陽性，確診就必須隔離，第一線人員更少了，有人稱護士是「玩命天使」 。專家預測確診高峰將落在5月16日開始的一星期，醫療量能的壓迫更成考驗。

替李怡打針的護士鼓勵他「再忍耐一下」。醫護群體也請務必「再忍耐一下」，協助台灣度過考驗。

很多人考慮回台灣養老最主要是依戀台灣的全民健保，其實不只是金錢。如果全民健保得到的是不入流的醫師和晚娘面孔的護士，便宜又有什麼用？出色用心的醫護團隊才是真正的台灣之光。

香港 健保 天使

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