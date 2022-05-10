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為什麼馬斯克能做多元工作?

金山人語 

馬斯克推特，引發一個有趣的問題：為什麼他能夠做那麼多工作？購推特前，他已管理四家公司，再加上推特，將會增至五家，一個人怎能管理五家公司？ 

矽谷人一般認為，創業家往往只能創辦一家公司，因為創意難得，一個人往往只能有一個卓越的創意。推特的創辦人多西，除了推特，還創辦電子付帳公司Block，因此被視為異類。從「一人一公司」去看馬斯克，他顯然具有特異功能，因為他創辦的公司特別多，且各有突破；例如1990年代末創辦電子付賬公司PayPal，2000年代創辦特斯拉和SpaceX，2016年再創Neuralink和Boring Company。 

特別值得注意的是，這些公司都屬於不同領域。特斯拉是汽車公司，卻改寫汽車史，用電動車替代汽油車，用乾淨電池替代污染汽油；SpaceX則改寫太空飛行史，過去由政府包辦的太飛行，被私營公司取代，目標是衝破地球限制，將人類送往火星殖民；Neuralink是晶片植入公司，科技界過去只著重提高電腦的功能，這家公司卻要提高人腦的功能，方法是將晶片植入人腦；Boring是一家交通公司，專於鑽探地下隧道，再在隧道內設真空管道的飛車，以解決地面的塞車問題。 

首先，馬斯克是個工作狂。上月20日，他發推文說，他一周7天，每天工作16小時；但他的一本傳記說，他平均一周工作85小時。其次，讀書可能是他勝任那麼多工作的原因。他的傳記說，他自小喜歡讀書，而且是讀不同領域的書。開始時，他讀科幻小說、哲學、宗教、軟件編程、科學家和創業家的傳記；長大後，讀物理學、工程、產品設計、商業和能源的書。 

馬斯克能夠面對不同領域，與他的讀書方法有關。他說讀書當然要注重「知識」，但更重要的是知識背後的「原理」。知識有如一棵樹的枝葉，而枝葉必由樹幹長出來，樹幹就是原理。 

他大量讀不同領域的書，且讀出不同領域的原理。因此在面對一個嶄新領域時，在思考問題時，就可以使用其他領域的原理。這種使用不同領域原理的思考方法，就是「創新」和「創意」的來源。一般人只懂一個領域，只能在一個領域中思考，很難跳出這個領域的框框，但馬斯克的巨大優勢是，因為習慣與不同領域打交道，因此可以在不同領域之間穿梭；能夠引入不同想法，正是創新的最重要法門。 

老師和父母向來教育孩子，讀書和做事要專一，不能分心；但這個專一的迷思，現在因馬斯克而打破，他是「多元工作」(multitasks)的最佳證明。

馬斯克 推特 特斯拉

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