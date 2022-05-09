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檢察官就應該像他那樣

金山人語

聖他克拉拉縣檢察長選舉最近上了新聞，但不是因為政見議題，而是兩位候選人疑似發生肢體碰撞。

媒體報導，4月29日舉行的一場聖縣檢察長候選人政見辯論會結束時，候選人之一的韓裔檢察官丹尼爾鍾走回座位時突然摔倒。一旁的現任檢察長羅森被指疑似故意伸腳絆倒前者。雙方爆發言辭交戰。丹尼爾鍾堅持認為羅森存心絆倒他，以報復他對羅森的批評。羅森一方則完全否認，稱只是狹窄空間內「不小心碰撞」。

兩邊各執一詞，鬧成「羅森門」，看到這樣的新聞，感覺匪夷所思。這種事情，學校課堂內學生打鬧時經常發生，不足為奇；但是發生在候選人辯論會場這樣的場合，發生在見慣大場面的職業檢察官身上，完全不合常理，難以置信。

聖他克拉拉縣檢察長選舉有點特別。一方面，這是很重要的選舉，但另一方面，這又是一場很「冷」的選舉，少有人關注，也較少見到報導。「唯恐天下不亂」的媒體把這宗事件曝光，至少能讓更多人注意到今年還有這樣一場選舉。

競選連任的羅森，於2010年首次當選聖他克拉拉縣檢察長，當時他以黑馬姿態參選，一舉打敗自己的資深上司，時任聖縣檢察長卡爾，出乎許多人意料。

至今已連任三屆的羅森，與矽谷華人社區頗有緣。部分原因是在他擔任聖縣檢察官及檢察長期間，矽谷發生過數次涉及華人社區的重大命案，他的見報率較高。其中包括2003年蔡耀華涉殺妻案、2008年蔡耀華謀殺律師趙霞案、2008年矽谷工程師吳景華殺人案、2009年趙懷昌殺人案等。

2006聖縣法院審判蔡耀華涉殺妻子鄧鶯案，公訴人就是羅森。當時他在庭上與為被告辯護的名律師謝拉交鋒，令人印象深刻。羅森雖然不是勝利一方，但表現非常出色，以致筆者很多年來都把羅森當成標竿，認為「檢察官就應該象他那樣」。以後見到其他檢察官，也常不由自主地把他或她與羅森作對比。

那次審判因陪審團無法達成一致，蔡耀華脫罪。當羅森在記者會上說「很遺憾正義沒有獲得伸張」，雖然是「制式」發言，但確實能感受到他發自內心深處的不甘。

兩年後又發生震驚矽谷的蔡耀華謀殺律師趙霞案。2010年的第一次審判再次流審，但是羅森的團隊沒有放棄，堅持再次起訴。這一次蔡耀華的運氣用完了，2012年法庭判蔡耀華謀殺趙霞罪名成立，判處無期徒刑。當時已經是檢察長的羅森目睹這一幕，一定有很多感慨。

與他的同行舊金山地檢長博徹思、洛杉磯地檢長賈斯康相比，羅森更像職業執法者而不像政客，沒有那麼多爭議。最近他在接受本報專訪時，特別強調對仇恨亞裔犯罪零容忍。以他過去12年的成績單，這樣的地檢長應該再給四年時間。

希望這次離奇的「羅森門」事件，只是羅森連任之路上的一個意外小插曲。

檢察官 矽谷 華人

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