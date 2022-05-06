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「謝謝谷愛凌」

金山人語

若時光倒退20年，姚明來NBA打球的年代，谷愛凌的故事會是完全不同的版本。人們不會在意她代表誰，也不會關注她的國藉。相反，她會被視為橋樑，像她自己期許的那樣，用來讚頌兩國人民的友誼。

從在雪場賽道上驚艷亮相，到包機返美留下一句「謝謝中國」，谷愛凌之於冬奧，尤如一場「完美風暴」。自由式大跳台上的空中旋轉，捲起片片雪花，也同時在中國人心頭激起陣陣的興奮與驕傲。如今，谷愛凌揮手告別，沒帶走一片雲彩，卻沒說聲「謝謝祖國」，這給她的粉絲們留下了莫名的失落、不解和惱怒。

謝謝中國，因中國給了她足夠大的舞台，無論是運動還是商業；沒說謝謝「祖國」，因她本是美國人，中國不是她的祖國。但是，在谷與中國合作中，更大受益方不是谷，而是中國。在谷「揮手自茲去」之際，小紅粉不應有恨，而應道一聲「謝謝谷愛凌」。

冰雪運動非中國長項，但此次中國奪15枚獎牌。這其中，谷愛凌一人就獨得三枚，2金1銀。中國隊176名運動員中，她是最大功臣。

谷的貢獻不止於獎牌。此次冬奧，面對疫情和中美關係不睦的雙種壓力，本是喜慶事，卻蒙上沉沉陰影，但谷愛凌的出現，像陰雨中的一絲陽光，改變了冬奧的氣場。不是胖墩墩，而是谷愛凌，才是此次冬奧的真正吉祥物。

亮麗的形象和優異的表現，加上媒體推波助瀾，谷愛凌在中國青少年串催生了對冰雪運動的興趣和好奇。一時間，參加冰雪運動的人大增，一股冰雪運動熱悄然興起。對於為何代表中國參賽，谷愛凌說，她要以自己的行動竪立一個榜樣，激勵更多的孩子尤其女孩，參與體育運動。某種意義上說，她的目的達到了。

然而，谷愛凌的影響超越體育，且注定超越這個紛擾的冬季。

落落大方侃侃而談、自信自由無拘無束、成熟有個性而又不失天真…， 即將進入名校的谷愛凌，讓電視機前的中國家長和教育者迷惑：怎樣的家庭、學校和社會環境，才能培養出這樣會玩又會念書的學霸？谷愛凌的真正衝擊力，在於她帶給中國人對現有教育模式的思考。

國藉爭議，本無意義，於個人言，是自由選擇，於國家言，是為特定目的開啟的特別通道。至於谷在中國賺了多少錢，更與他人無關，體育明星本就是商機代名詞。看勇士比賽，為柯瑞炫目的球技喝彩，誰會在意他的天價合同？那本來是他應得的。

谷愛凌回美，馬上參加了紐約慈善晚宴，美國並未因她代表中國而抵制她。中國的小紅粉們，也就不必再忿忿不平了。

([email protected])

谷愛凌 教育 勇士

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