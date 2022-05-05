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讀頂尖高中的滋味

金山人語

「美國新聞與世界報導」最近公布今年全美最佳公立高中排行榜。這是選學區買房的重要指標 。要在一萬八千所學校裡擠到最前非常難。舊金山灣區進到前100的只兩家：舊金山洛威爾（Lowell）高中（82名）以及東灣佛利蒙的米慎（Mission San Jose）高中（ 第94名） 。聖荷西的林布魯克（Lynbrook）則「飲恨」 排在第101名，一名之差似乎感覺即很不同。

這個排名態勢由來已久。其實是一種循環：學校好，家長努力搬進來，社經情況佳的家庭更有餘裕推動子女教育。學校開很多大學先修班AP課，洛威爾每年推出的AP驗證考試多達4000次，可看出學生選課之踴躍。

公共電視台PBS正巧在這兩天推出林立仁(Debby Lum）導演的「加倍努力」(Try Harder! , 暫譯）。這部82分鐘的紀錄片讓人異常感動，林立仁花一年多跟拍洛威爾高中2017屆畢業生的奮鬥、盼望、失落和調適，各個主角都有故事且真實展露喜怒哀樂，片子流暢且帶有詩意的節奏，實屬佳作。

林立仁出身華人移民家庭，拍過「My Tiger Mom」、「Seeking Asian Female」等紀錄片。「加倍努力」找到五位學生作為不同的典型，有媽媽來自台灣的Alvan，媽是非裔的黑白混血Rachael，為了讀洛威爾而和單親老爸住舊金山的白人Shea、父母都也是洛威爾畢業生的Ian，以及課業和課外活動都很厲害的華裔Sophia。

師長也傾力相助，物理AP老師Shapiro從1990就在洛威爾任教，見證了近15年來能夠進到頂尖學校的比率已腰斬，孩子們面臨愈來愈強大的競爭。他透露，眾人心中的第一志願史丹福大學其實不喜歡收洛威爾畢業生，覺得他們只是修很多AP課、會考試的機器而己。Shapiro在片中向學生告假，說他罹肝癌只餘換肝一途，每個學生都哭了。原來人間苦難之深不是只有擠大學窄門而已。這是全片最感人的一段。

片中每個深受學業煎熬的高中生都真誠可愛，他們說，知道父母給壓力是為他們好，「但，壓力可不可以少一點？」非裔的Rachael坦白道出，能夠進到長春藤，多少和她的族裔有關，她替亞裔同學抱屈，因為他們那麼用功，但身為亞裔似乎阻擋了進到夢想好大學的某些機會。

子女讀全國知名高中固然是好事，但是做個頂尖高中裡的學生壓力真大。大人對孩子起碼要有這個同情心才行。片中一再顯示的主題－－有時你再努力都得不到所要的；為什麼別人能進，你卻進不了？如何接受這個現實？都從「Try Harder！」紀錄片可以得到些許啟發。

舊金山 亞裔 非裔

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