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由圖爾克談金山遊民問題

金山人語

本報日前報導，舊金山公關專業人士圖爾克（Alex Tourk）正和社區組織「拯救舊金山（RescueSF）合作，成立非牟利組織「MyOwnLockandKey.org」，要為舊金山遊民建造2000座微型房屋，幫助他們結束流浪街頭的生涯。

看到圖爾克的名字，令人想起他過去參與解決遊民問題的往事。有些讀者可能不知道圖爾克，十多年前發生在舊金山市長紐森身上的一件事，和他有直接關係。圖爾克一度是紐森的密友，現在則形同陌人。

紐森2003年競選市長時，提出的政見之一是「照顧而非現金」。

舊金山對遊民的「現金政策」，源自前市長艾格諾斯（Art Agnos，1988年至1992年任市長），當時他向每名遊民發放大約平均每月400元的現金，吸引許多遊民前來。金山市政廣場（Civic Center）一度充斥遊民，他們在此安營紮寨。市政廣場被稱為艾格諾斯營地（Camp Agnos）。

圖爾克當時是紐森競選幹將之一，「照顧而非現金」的政見即出於這位謀士的腦袋。該政見提出：每月發給每名遊民的400元現金減至59元，同時保證遊民所需各種服務。遊民權益團體反對，但對遊民泛濫深感不滿的選民很歡迎，以53%的支持票把紐森送上市長寶座。

紐森市長論功行賞，圖爾克出任市府副幕僚長。之後紐森實行一些服務遊民的措施，如一站式服務等，據說也出自圖爾克。

紐森2007年競選連任，圖爾克2006年底調任競選團隊經理。2007年1月底，圖爾克的太太、當時在市長辦公室負責市長行程的Ruby向老公坦承，大約一年半之前，她和紐森發生了不應該發生的事。

那是1月31日，整個舊金山都在瘋傳紐森這則風流往事，市長辦公室不作任何回應。第二天一大早，紐森在辦公室舉行記者會，出席人數可以用洶湧來形容。市長說：「你們聽到的都是真的。」 

朋友妻不可欺。圖爾克立刻與紐森絕交，鐵哥們從此變路人。紐森繼續在政壇春風得意，圖爾克繼續關心遊民問題。　

2003年12月，紐森在決選中贏得市長選舉的第二天，就前往也在此次選舉中競選市長的前市議會議長Angela Alioto的辦公室，任命她擔任「十年終結遊民現像」（10 Year Plan to End Chronic Homelessness）計畫負責人。不能說這個十年計畫沒有成效，但近20年來，舊金山遊民問題越來越嚴重。

紐森當選市長，遊民政見助力頗大。他後來在2011年至2019年做了八年閒差：副州長。八年間，儘管時間很充裕，但似乎很少再過問遊民。

從市長到州長，紐森也為遊民做了不少事，但他處理這些事時，更像是政客。他曾經的好友圖爾克，更像是一個實實在在地想方設法解決問題的人。

([email protected])

遊民 紐森 舊金山

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