勇士三年砥礪 增益其所不能

看金州勇士 第一輪五場擊退丹佛金塊，以及第二輪對灰熊拿下首勝，深覺勇士王氣再現，大有冠軍相。

所謂王者之氣，指的是2015和2016的勇士。2015，勇士奪冠，那是最近八年三次奪冠的第一冠；2016，勇士創下單季73勝的NBA紀錄，柯瑞 也這兩年連續獲選為最有價值球員(MVP)。那時的勇士，正處於開創快攻快傳和三分球的新球風，所向披靡，把看球變成一種超過娛樂。那時，杜蘭特還沒有加入勇士，主力還是柯瑞、湯普森和格林。今年所見的勇士，彷彿時光倒流，回到2015，難怪球壇紛紛評說，勇士已成奪冠大熱，有不勝無歸之勢。

爭冠路上可能遇到的對手，勇士都有可勝之機。例如，第二輪對手灰熊，6呎3吋、22歲控衛莫蘭特，才華橫溢，已是NBA超級巨星，隊中的貝恩、傑克森和布魯克斯都是明日之星，年輕而富朝氣，灰熊正是一支向上發展的隊伍。但是卻偏偏遇上曾經連續五年打進總決賽的勇士，莫蘭特等與柯瑞、湯普森和格林相比，季後賽 經驗還欠一點火候。

勇士第三輪、亦即西區決賽，對手可能是太陽。太陽有超級射手布克，又有傑出控衛保羅，以及7呎、23歲新進中鋒艾頓，但勇士「死亡三衛」(柯瑞、湯普森和普爾)的三分投射太過強大，太陽可能擋不住。

勇士若進入總決賽，東區對手可能是上季冠軍公鹿。身高6呎11吋、2019和2020連續兩年獲選為MVP的安戴托昆波，毫無疑問是當今的球王，但公鹿仍然難以克服勇士死亡三衛的投射。

勇士的王者之氣還有另一重要來源，那就是過去三年，勇士臥薪嘗膽礳練出來的決心和鬥志。協助勇士2017和2018兩次奪冠的杜蘭特，在2019年暑假出走；湯普森2019年季後賽中重傷，養傷超過兩年，直到今年初才復出。過去三個月，格林和柯瑞又先後受傷。因此三年來，勇士落魄不得志，只能臥薪嘗膽；到了季後賽，柯瑞、湯普森和格林終於復合，強忍了三年的一股子氣，終於找到出口，爆發出來，這是王者之氣的最大來由。

勇士三年砥礪，動心忍性，增益其所不能，因而造就這次季後賽的氣勢；假使柯瑞、湯普森和格林沒有這三年的落魄遭遇，連續五年打進總決賽的經驗可能還敵不過灰熊的年輕銳氣，更不會有增益其所不能的決心和鬥志。

能奪冠者，必靠整體合作，勇士並非只有個人；已脫頴而出的三年級生射手普爾、具有防守特異功能的小裴頓、以及明日之星的20歲新秀庫明加，都是柯瑞、湯普森和格林的有力幫手。