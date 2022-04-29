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遊民小屋的創意和愛心

金山人語

屋崙市長薛麗比說，加州無家可歸者問題「令人心碎」，已成「加州的恥辱」。黃金之州，錢似乎從不是問題；從州到縣、市，民主黨掌權的政府及民選官員，對解決遊民問題也不乏熱心和計畫；當然，還有志工和權益組織的努力奔波。但，街頭遊民不見減少，只見增多。

去年底，聖他克拉拉縣計畫收購山景城Crestview酒店，用以改建遊民中心，安頓無家可歸者，尤其是陷入困頓的年輕人和家庭。此計畫一出，引起社區強烈反彈，而由此引發的討論，也讓人們了解遊民問題的複雜和解決的難度。

灣區遊民問題最嚴重的城市，當屬舊金山。在旅遊雜誌評比中，舊金山連續多年被評為全世界最令人嚮往的旅遊地。但羡名而來的遊客，常常被金山的遊民之多以及街頭的「恐怖」景觀嚇到。路旁的帳篷、隨地亂丟的針頭、排泄物、公開的毒品交易和吸食…。

毒品是造成遊民問題的原因之一，如同槍枝泛濫導致犯罪增加一樣。但若認為無家可歸者都是癮君子，就大錯特錯了。事實上，許多人流落街頭，是因為失業、健康、家庭變故等原因失去收入，被迫流落街頭。

還有的人，甚至有工作或有收入，只是因收入太低無力支付高昂的租金。如遊民中有許多退伍老兵，他們有固定的補助，就算不工作也可衣食無憂，但卻不足以租房買房。

解決遊民問題，主要責任在各級政府。本周三，州長紐森宣布為六項新的遊民住房項目撥款6800萬元，其中包括為山景城Crestview酒店的購買和改建計畫提供的1670萬元。此前，聖他克拉拉縣已為該計畫預撥 2000萬。初算下來，待中心竣工，每單元成本價就高達82萬元，而全美的中間房價目前也才35萬元。

安頓遊民需要錢，但光有錢還不夠，還需有適當的計畫和有效的監督。舊金山遊民一度多達1萬9000人，布里德市長不得不成立專責部門，徵用全市70多家旅館。但一直以來旅館內打鬥、吸毒、死亡等頻發，其中一些人重回街頭。錢花了但問題仍在，布里德已承諾加強監管。

解決遊民問題，更需全社會的關心和參與。舊金山熱心人士目前全力推動的「遊民小屋」計畫，就極富創意和愛心。托克（Alex Tourk）是一位活躍人士，他與政府和相關團體、企業合作，要為遊民打造微型模鑄小屋，見縫插針、全市開花。小屋有床、桌、書架和空調，還有藝術品和植物，溫馨宜居。據說今夏就會投入使用。

遊民確是社區負擔，但也是社區一員。但願未來金山遊民不會再讓遊客卻步，而愛心小屋則成為金山新的一景。

([email protected])

遊民 舊金山 加州

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