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老人自救功

金山人語

疫情這兩年，在街巷散步成為日常，才發現中國來的父母真不少，他們替兒女遛狗，或推嬰兒車出來曬太陽；有的老爺走路到小學接小孫子放學，因此常見老人替孩子背著重重的書包，小朋友邊走邊玩，但老人不以為苦，每邁一步都甜蜜。

看多了，內心覺得和這些老人特別近，聽到聖荷西一個華人家庭這兩個月在社交媒體瘋傳的故事，特別有感。

網友分享的細節有些是附會，發自當事人的約只兩文。事情經過是先生留學後，兩人在矽谷成家立業，一雙孩子大了，妻子重返職場不久卻查出罹癌已末期，她是獨女，父母從大陸趕來陪她走過最後最痛苦的日子。

這位女士萬萬想不到，到5月她才剛走一整年，夫婿和父母已經走到撕破臉的一步。她先生說，去年5月「前半生的至愛」 走了，6月領到死亡證明，他「帶著對未來一絲的不確定和希冀」，決定網上交友。「也許是帶著去世太太的祝福」 ，8天後認識現在的太太，並在認識9天後網上結婚。

新太太去年8月來美國不久後就懷孕了。起先兩老仍和女婿一家住一起，亡妻服務知名科技公司，死亡撫恤和保險給付極其豐厚，但都信託給孩子，按美國法律，除非當初女兒有指定，兩老並沒有辦法拿到什麼，給多給少都由女婿決定。痛失愛女的兩老煎熬可想而知，和女婿爭執擴大，不平則鳴的人把事情公諸於事，終至成為開年以來華人圈最熱議的話題。

和死者來自同一都市的女性朋友告訴我，這事真的觸動很多已婚女士最擔心的問題，加以大家對婚姻的信任度原本就愈來愈稀薄，所以反響才會這樣大。

確實，現代人常常不止結一次婚，但生身父母只有一個，不幸白髮送黑髮，若死者知道留在世間的兩老要受財務和情感上如此大的失望和考驗，如何暝目？死前還得擔心老人家的未來，也是父母親不會願意女兒承受的煉獄。

常說生活中如能有三種好朋友，一切會順當些：醫師、會計師、律師，前兩者是時候未到你就明白需要，律師卻常「相見恨晚」，都是請來收拾殘局的。為人父母謹記，自己的權益自己救，多聽多學是必要的，這並非以小人之心度君子之腹，把老來的福祉寄託在子孫的良心上，畢竟不是辦法。

聽過太多滿滿是愛的父母，老來把一生辛苦的果實都給了兒女，或許希望活著就能嘗到子女的感恩 ; 大半子女一聽父母說「我們什麼都不缺」常也就信以為真，但生命中不能全靠感性解決，理性的決定絕對必要。老人自救功還是要多練練。

華人 疫情 矽谷

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