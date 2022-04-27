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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

推特總部大樓的溫馨往事

金山人語

特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）如願以440億美元買下社交媒體推特，各方評論如潮水般湧來，不過，我們更在意的，是馬斯克十多天前說的一句話：應該讓無家可歸者搬進推特總部居住。 

推特總部大廈位於舊金山市場街和十街交界處，是一幢歷史性建築。該樓面積約90萬平方呎，1937年啟用。就在那一年，18歲的華裔陳民從中國廣東移民舊金山。1950年，陳民創辦了「工作習藝研究中心」。這是一個主要為舊金山殘障人士提供就業的機構，到這裡的殘障者很大比例是華裔，他們必須經過醫生評估，確定有一定的身心能力，可以做一些力所能及的簡易工作，主要為一些商品做包裝等。這樣的群體性輕鬆工作，對殘障者身心有很大益處。而一定的收入也增強了他們的自信心和自力能力，同時為家人減少不少壓力。 

陳民多次說，他幼年時照願身障祖母的往事，是他在美國創辦「工作習藝研究中心」的主要原因。遺憾的是，這家中心於2005年慶祝成立55周年之後不久，創辦人過世。之後美國經濟走下坡路，也嚴重影響這個機構，之前幾年的訂單主要是包裝汽車用的防漏避震橡膠圈，那時經濟不景氣，汽車賣不掉，訂單驟減，中心被迫在2012年熄燈。本報曾報導過那場「惜別，珍重」派對，很感傷。值得一提的是，約60年之中，在這個中心受惠的華裔殘障人士約有5000人。 

可是，「工作習藝研究中心」和推特有何關係呢？ 

在成為推特總部之前，這幢大樓曾空置了幾年，空置之前，數十年都是北加州家俱製造商、批發商的展示場地，一般人不能進入，只有家俱商人才可以入內，參觀無數間最新家俱的展示室。 

幾乎在陳民創辦「工作習藝研究中心」的同時，北加州家俱批發商協會就開始於每年聖誕節，在這幢大樓內，為中心的殘障者舉辦聖誕聯歡會。聯歡會上，一個個西裝筆挺的家俱商，為殘障者端茶送菜，還有節目表演，每位殘障者都有一份聖誕禮物。會長致詞，祝大家聖誕快樂。 

這個聖誕派對連續辦50多年，從未中斷。本報也曾十多年報導這場特別的聖誕聯歡會。做一件好事，就應該得到讚賞。一件好事連做半個世紀，無法用語言表彰。可惜，也因為經濟不景氣，家俱商協會無力繼續負擔這個場地，大約在2006或07年，曲終人散。空置幾年後，因為時任市議員金貞妍提出，並獲李孟賢市長支持，給予推特稅務優惠，2011年，推特同意把這幢空樓作為總部所在地。 

馬斯克入主推特後，如果延續北加州家俱商協會對弱勢人群的關愛，當為美事一椿。

([email protected])

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