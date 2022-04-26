五大科技財報 股價互相影響

財報季進入高潮，五大科技公司本周財報；周二微軟和谷歌先行，周三臉書 夾在中間，周四蘋果 和亞馬遜殿後。另外，被馬斯克以465.5億收購的推特也在周四開市前財報。五大科技一起財報，除了每家的盈收可影響股價 ，各家的股價也會互相影響，更備受矚目。

值得注意的是，先行的微軟，盈收最被看好，但就算微軟的表現帶動股市上揚，但周三的臉書，極有可能重蹈上季股價和市值墜崖的覆轍(股價跌26%，市值蒸發2520億)，可能將微軟帶動的市場氣氛一筆勾銷；到了周四，蘋果的表現，可能衝破中國封城的負面影響，又逆轉市場的氣氛，掩蓋臉書的負面影響，因此從周二到周四，三天財報可能出現雲霄飛車的上下波動。

微軟：業務各項業務穩健，Azure雲端業務強勁，預計收入和利潤輕易超過預期，收入486億元，每股獲利2.18元，盈收超預期，股價可望在財報後上揚。

谷歌：最大疑問是廣告收入，因為市場中的廣告支出放緩，谷歌可能受拖累；但去年第四季，谷歌的廣告收入仍比上年同期增33%，顯示今年第一季的廣告收入不致劇減。另外，蘋果的用戶隱私規則，對臉書廣告大不利，卻對谷歌搜索引擎影響不大，結論是，谷歌盈收能否超預期，華爾街難預測。

臉書：分析師大都認為，臉書這季可能繼上季之後，盈收再次受挫；廣告收入是個大疑問，單是蘋果的隱私規則，就讓臉書今年減少100億廣告收入。分析師估計，臉書這次收入282億，比去年同期增9.3%，但每股獲利2.56元，則比去年同期減22.4%；不過也有分析師認為，臉書上季財報後的恐慌性拋售，跟風超過現實，所以這次就算盈收不及預期，股價也不太可能像上季那樣墜崖。

蘋果：預估收入940億，比去年同期增4.9%，每股獲利1.43元，比去年同期增2.1%。摩根史坦利的胡柏蒂(Katy Huberty)認為，盈收都可超過預期，但問題可能出在4至6月的一季收入上，因為深圳3月中封城不到一周，對iPhone生產沒什麼影響，但上海封城3月28日開始，對iPhone的零件供應可能造成影響。至於iPhone最大生產基地的鄭州，4月也封城，但富士康與政府達成協議，封城不影響生產(但怕零件斷供)。基本上，華爾街仍看好蘋果這次財報。

亞馬遜：亞馬遜的AWS雲端業務，仍是市場龍頭，但網購受中小型電商平台挑戰，形勢不比從前，加上供應鍊和通膨導致生產成本增加和產品漲價。盈收能否超過預期，華爾街難有定論。