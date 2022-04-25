一個看似平常的夜晚，你正在自己家裡與家人共享美好時光。突然警察 上門，宣布你被逮捕。你以為只是誤會，很快就能搞清楚。但是你被送上法庭，因你從未犯過的謀殺罪名被宣判入獄。在監獄 裡你被關了足足32年。

這不是恐怖噩夢，而是舊金山 居民西里亞(Joaquin Ciria)的真實遭遇。今年4月18日，在舊金山地檢長博徹思要求下，法官推翻當年判決，西里亞無罪釋放。兩天後，他走出了監獄。這一天距離他被關冤獄已經整整32年1天。

英文媒體的報導很見功力，讓人看過之後很久都不會忘記。其中寫道，被警察帶走的那一刻，西里亞在公寓樓下抬頭看著自家窗戶，對當時才六周大的兒子佩德羅說：「我會回來的」。

重獲自由的那一天，已經是成年人的兒子來到監獄外面迎接父親。父子激動相擁，一起說了一句：「我們做到了」。

被關冤獄32年是甚麼概念？前南非總統、民權領袖曼德當年在監獄裡被關了26年半。西里亞的牢獄生涯比曼德拉還多了足足5年半。32年前，美國總統還是老布希。那時互聯網剛具雛型，還沒有智慧手機也沒有社群媒體，沒有Google也沒有亞馬遜。

是甚麼支撐著西里亞度過獄中的這1萬1680個日夜？也許是宗教信仰，也許是對家人的思念，也許就是那一點點信念，堅信公義一定會還他清白，還他自由。如果把他在這段歲月裡內心世界用電影來表現，相信很有機會成為「基甸的號角」(Gideon's Trumpet)那樣的經典之作。

出獄後的西里亞心態很平靜。當被問及最想做甚麼時，只是淡淡地說了句「想吃點古巴菜」。但是他的另一句話卻令讓人深思：「這是開心時刻，但是我們還有很多事要做。監獄裡還有一些和我相同處境的人」。

與其他國家相比，美國的司法制度是最好的，但並不完美，不能確保沒有冤案。西里亞無疑是冤案受害者。他的經歷最大意義在於證明這個社會的糾錯體制是有效的。正義遲到32年，但最終還是來到了。

博徹思的政策很有爭議，成為被罷免對象，但是西里亞的案件為他贏來不少掌聲。灣區劇作家沈悅稱他為「我們這個時代的包青天」。她說，博徹思不怕權貴，肯花精力去平凡冤獄。這是很不容易辦的案子。「好不容易選出這樣一個公正執法的人，被這種不健全的制度莫名其妙拉他下台，還有外州富豪用錢操縱，完全不符合民主理念」。

中國大陸「文革」結束後，在當時中共領導人胡耀邦主持下，為大量文革冤假錯案受害者平反，恢復名譽。胡耀邦去世時有那麼多人懷念他，不是沒有原因的。

要維持司法公正，「包青天」固然很重要，更重要的是制度。無論美國還是中國，都是這樣。