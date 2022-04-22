全球化 挫折還是終結？

全球化已經結束了嗎？

許多人都在討論這一問題。紐時作者布魯克斯撰文，題目就是「全球化已經結束」。

全球化概念起於上世紀90年代，其最主要背景，一是柏林牆倒塌、前蘇聯解體，二是中國打開國門，實行改革開放。東西方壁壘打破，整個世界似乎開始走到了一起。

尤其中國改開，大量外資技術湧入、大批學子出國，及至獲美最惠國待遇，並在美支持下加入世貿，一時國門大開。鄧小平說，對外開放就是對美開放，而對美開放帶動了與全世界的交流。

但好景不長，當中國發展不但沒有達成美歐預期政治目標，反而有可能挑戰西方價值時，交流慢了下來。直到川普上台，貿易戰開啟，美中開始脫鉤。同時，俄羅斯沉潛多年後，也逐漸向美歐叫陣。全球化始受質疑，甚至被嘲諷為自由主義的一廂情願。

全球化，首先在科技經貿層面，如人員流動、貨物交流、技術傳播、投資 引進等。但這只是表層，全球化主要在於政治與精神層面。布魯克斯說，「全球化是關於世界觀、產品、思想和文化的整合。」

問題也恰在這裡：全球化，歸根到底觸及人們的生活方式與價值體系，對於歐美，這本應是一攬子生意；但對中俄，要的只是硬件產品，而不是軟件程式。尤其當下，普亭侵烏，引來美歐嚴厲制裁、全球一致譴責；中國清零抗疫，封城 停產，全球供應鏈 重創。中俄與美歐，漸行漸遠。

全球化真的會半途而廢嗎？

對全球化失去信心，原因之一是對其技術與精神兩個面向關係的理解有失簡單，似乎你用我的資金技術，就應該接受我的理念和價值，買一送一打包銷售。但事實並非如此。

不同於二戰後幫助日德重建，全球化不能強加，只能感召。技術可欣然引進，但理念需時間消化認同，二者並不同步。抱怨中國利用西方技術取得進步、卻將西方理念拒於門，是對全球化的「急功近利」理解，也忽略了40年來中國人觀念發生的悄然轉變。封城亂象中上海人對自由和尊嚴的呼喚，可做見證。同時，俄烏開戰後，大批俄知識分子出走，也是用腳為民主和專制投了選擇票。這些都是長期交流熏陶的結果。

對全球化失去信心的另一原因，是將全球化等同美國化。自由民主，內在於人性中，所以才說是最符合人性的制度，只因長時間埋沒，需要喚醒、覺知。美國碰壁，不等於全球化折戟。全球化是對人共同本性和價值的認可和體現，同時也應保留其歷史的多元性。

全球化遭遇挫折，未來的路必定不平坦，但只要相信善良和正義最終會找到前行的路，就不應對全球化失去信心。