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矽谷鄰居的告別信

金山人語

這一兩星期放春假，也是家有高中生的家長帶孩子探訪加州大學各校區、打算選填志願的熱季，不少鄰居親友都在路途上。過來人都知道，校園探路之後就是空巢期，空巢期之後呢？就是賣房子搬家的時機了。

經濟面貌變化太大，不少人只好以靜制動，等戰爭、通膨、油價、股災、疫情都穩定再作打算，但這些大事就像一大梱刀子放同一個布袋裡，沒法一次搞定，總會有幾柄刃刺穿布袋。

站在這條難得仍是台灣移民多於中國背景者的小街上，有位太太說出心裡話：「我們都不想賣、不想搬。眼看這裡要變成老人街了。」

同一時空，也在英文的鄰里群組看到白人約翰的告別信：「在下生於聖荷西、長於聖荷西，但30年後的今天，我要搬離聖荷西了……。」

矽谷外移的人多了，這種信也增加，每次出現總能獲100多個留言，素不相識者都寫段話祝好運，或說：「我也要步你後塵搬走。」更多是藉機宣洩對矽谷的不滿，這些人並沒有要離開，但心有千千結，不吐不快。

仔細看，好多都是生於斯長於斯，或數十年、半世紀的老住戶，從姓氏來看多半是白人；他們懷念矽谷仍是遍地杏子園、李子樹的老日子，如今除氣候依舊宜人，這裡可說什麼都變了：遊民、髒亂、公路塞車、精神病者流浪街頭、屋價飛漲讓人追不上、治安敗壞小偷強盜成了職業、民主黨政客當道無作為、加州政府加稅又亂花錢不做事。住在這兒真可憐，好想走。

總算在百餘通留言看到有人替這地方說話，她說：「我愛矽谷，到哪去都只要開一小段車就能到，過金門大橋就去到沙沙利度、明天就能在海邊享用早午餐；想看鯨魚或象海豹都不必跑遠;母親節去Filoli花園賞花，父親節可以帶老爸去球場看現場。矽谷是無價之寶，你以為搬走可以解決問題，難道別的地方就完美嗎？」

但這話有如逆向行車，立刻引來眾人按喇叭。

有位仁兄意有所指寫著：矽谷人口還能維持住，只因為很多海外的移民搬來， 「這就告訴我們一些事了」。口氣令人不很舒服。  

這是來自亞洲的新移民住在黃金打造的矽谷必須付出的代價，就好比你側身走過仙人掌，縱然已萬般小心，還是會被仙人掌的針刺到。矽谷變糟難道是晚來者的過錯？但是數十年前不到十萬元買的房子，讓你如今能賣得200多萬元遠走內華達州，寬裕安度餘命，卻很少被提起的，畢竟並沒有人會感謝留下來看家的新移民。

矽谷 移民 聖荷西

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