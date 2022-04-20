范士丹應告訴州民她的身體狀況

88歲的加州 聯邦參議員 范士丹，最近爆出記憶力衰退問題。舊金山 「紀事報」記者，日前採訪了四位聯邦參議員和一位加州的聯邦眾議員，還有三名范士丹的前助理，談論范士丹的記憶力。

接受訪問的聯邦議員說，最近和范士丹長達幾個小時的討論過程中，范士丹多次認不出她的國會同僚，和她交談者不得不一再告訴范士丹他們是誰；范士丹並反覆問一些同樣的問題，且所問內容大多無關緊要。

受訪的國會議員過去多年來和范士丹舉行工作會議，以前沒有發生這樣的事情。這些議員擔心，范士丹的記憶力惡化，是否能繼續勝任聯邦參議員的工作。

報導見報後，范士丹說她的記憶力沒有問題，2024年屆滿的本屆任期之內不會辭職，她將繼續高效率地為加州4,000萬人民服務。北加州選出的聯邦眾議員佩洛西和加州另一位聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）也都表示，范士丹可以履行她的參議員職責。

兩年前曾有報導說范士丹出現短期喪失記憶的問題。當時她交待助理做的事情，助理已完成並向她報告，但她仍指責助理為何還沒有完成任務。

加州老百姓之中，對范士丹最熟悉的是舊金山市民。范士丹曾經擔任舊金山市議員八年。1978年前市長馬斯孔尼（George Moscone）不幸遇刺身亡，時任市議會議長范士丹依法接任市長，成為舊金山第一位女市長，並帶領舊金山渡過當時的艱難時光。

范士丹任市長約十年，期間經常參加華人社區的活動。1980年代後期，范士丹積極協助在華埠跑華街（Powell St.）興建一座新公園。據當時調查，舊金山華埠是全美人口密度最高，但活動空間最少的地區之一。新公園「和喜園」於1993年落成。

華府和北京1979年建交後，范士丹1980年前往上海，爭取和上海義結金蘭，雙方成為姐妹市（中國大陸稱為「友好城市」）。當時洛杉磯市長布萊德利（Tom Bradley）也在上海，對於「姐妹市」也志在必得，最終范士丹贏了布萊德利。

范士丹緃橫政壇數十年，在不同職位上所做的一切，點點滴滴，加州老百姓特別是舊金山市民都看在眼裡，沒人願意看到一個想不起老朋友姓名的范士丹，大家都希望她身體健康。

范士丹1992年開始擔任聯邦參議員，這個職位位高權重，責任重大。如果因為健康緣故影響工作，亦非加州百姓所願。

美國沒有規定民選官員必須公布自己身體狀況的法律，但有的官員主動告訴民眾自己的身體狀況，如有總統公開自己年度身體檢查報告。有的總統參選人，為證明自己身體足以勝任大位，也主動公布體檢報告。

范士丹或應請醫學專家檢查一下她的記憶力，並公布檢查報告，以釋眾疑。