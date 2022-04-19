我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

美歐助烏 不讓普亭反敗為勝

金山人語 

俄侵烏之戰，已打了55天，即將進入第9周，由於時間拉長，讓人對戰局麻痺。但本周開始，戰爭進入新的緊張階段，烏軍勝負的重要性不比開戰初期低。 

其實，開戰至今，俄烏之戰一直有「兩場戰爭」，一在北部，俄軍主攻首都基輔，希望閃電拿下基輔，然後建立親俄政府，但俄軍這路進攻戰敗，大軍兩周前已撤走。二在南部和東部，原來進攻基輔的部隊東調，就是要集中力量，攻下烏東。 

烏克蘭政府說，部署多時的烏東大戰，已於18日開始；大進攻前，俄軍先對全烏數百個地點進行大轟炸，包括基輔和位於烏西接近波蘭邊境的利沃夫(Lviv)都被炸。大轟炸預示，俄軍準備在烏東大開殺戒。 

俄軍進攻烏東，其中一個重要目標是斯洛文斯克(Sloviansk)。在此之前，俄軍已拿下伊齊姆(Izium)，現在由伊齊姆攻斯洛文斯克；若拿下此城，則再分兩路出擊，一向盧甘斯克(Luhansk)，一向頓巴斯(Donbas)。未來數天，主要看俄軍能否攻下斯洛文斯克。 

位於東南部和阿速海北岸的馬立波(Mariupol)，一直是俄軍的重點。這個海港是烏東和烏南克里米亞的連接點，若落入俄軍手裡，俄軍就可將烏東和烏南連成一線。在此之前，俄軍已包圍馬立波40天，城內缺水缺糧；俄軍17日發出最後通牒，要馬立波政府投降，但補給困難的烏軍，死守不降，要戰至最後一人。華府一戰略智庫18日說，馬立法被圍，難以補給，未來數天可能失守。 

開戰以來，俄軍一直沒有停止過在烏南的進攻，主要的目標一直是黑海沿岸的敖德薩(Odessa)。這是烏克蘭最重要的經濟城市，對外貿易都從這裡與全球聯繫。開戰之初，俄軍已攻下赫爾松(Kherson)，然後由赫爾松向西推進，以敖德薩為目標。烏軍負隅頑抗，炸掉所有橋樑，切斷俄軍前進之路，又不斷突擊空襲俄運軍車隊，阻止俄軍前往奧德薩。 

基本上，俄軍在南部之戰占上風，因為俄國2014已占領克里米亞，作為基地，為南部的進攻提供補給。普亭的基本戰略是，以克里米亞為基地，攻下烏南，再拿下馬立波，讓烏南和烏東的頓巴斯連接。若烏戰敗，則黑海和阿速海都成為俄國內海，所有對外水上交通被切斷，變成內陸國，形勢極為不利。 

在此關鍵時刻，美國和北約必須全力助烏；唯有擊敗俄軍，普亭才會談判停火。北約已增兵東歐，但北約部隊不能進烏作戰，只作防備俄軍西侵。美國再援烏8億美元，但烏克蘭更需要無人機、火箭和飛彈發射系統。

烏克蘭 普亭 俄國

上一則

聖馬刁暴露狂騷擾女司機 身上還帶刀 遭警逮捕

下一則

沙加緬度槍戰 3死者涉幫派衝突 案發前上傳影片嗆聲

延伸閱讀

華府最孤獨外交官…俄駐美大使 連普亭也不想理他

華府最孤獨外交官…俄駐美大使 連普亭也不想理他
俄軍俘獲2名英籍戰士 提議交換烏克蘭親俄大亨

俄軍俘獲2名英籍戰士 提議交換烏克蘭親俄大亨
不看好俄願意停戰… 奧地利總理：普亭自信「正在勝利」

不看好俄願意停戰… 奧地利總理：普亭自信「正在勝利」
馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線

馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線
俄軍最後通牒時限已過 烏克蘭軍死守馬立波

俄軍最後通牒時限已過 烏克蘭軍死守馬立波

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41
儘管利率已開始上升，但灣區的房地產市場依然火熱。（記者李榮／攝影）

矽谷房價狂飆 首購族喊苦：口袋太淺被市場上了一課

2022-04-14 20:33
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍