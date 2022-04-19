美歐助烏 不讓普亭反敗為勝

俄侵烏之戰，已打了55天，即將進入第9周，由於時間拉長，讓人對戰局麻痺。但本周開始，戰爭進入新的緊張階段，烏軍勝負的重要性不比開戰初期低。

其實，開戰至今，俄烏之戰一直有「兩場戰爭」，一在北部，俄軍主攻首都基輔，希望閃電拿下基輔，然後建立親俄政府，但俄軍這路進攻戰敗，大軍兩周前已撤走。二在南部和東部，原來進攻基輔的部隊東調，就是要集中力量，攻下烏東。

烏克蘭 政府說，部署多時的烏東大戰，已於18日開始；大進攻前，俄軍先對全烏數百個地點進行大轟炸，包括基輔和位於烏西接近波蘭邊境的利沃夫(Lviv)都被炸。大轟炸預示，俄軍準備在烏東大開殺戒。

俄軍進攻烏東，其中一個重要目標是斯洛文斯克(Sloviansk)。在此之前，俄軍已拿下伊齊姆(Izium)，現在由伊齊姆攻斯洛文斯克；若拿下此城，則再分兩路出擊，一向盧甘斯克(Luhansk)，一向頓巴斯(Donbas)。未來數天，主要看俄軍能否攻下斯洛文斯克。

位於東南部和阿速海北岸的馬立波(Mariupol)，一直是俄軍的重點。這個海港是烏東和烏南克里米亞的連接點，若落入俄軍手裡，俄軍就可將烏東和烏南連成一線。在此之前，俄軍已包圍馬立波40天，城內缺水缺糧；俄軍17日發出最後通牒，要馬立波政府投降，但補給困難的烏軍，死守不降，要戰至最後一人。華府一戰略智庫18日說，馬立法被圍，難以補給，未來數天可能失守。

開戰以來，俄軍一直沒有停止過在烏南的進攻，主要的目標一直是黑海沿岸的敖德薩(Odessa)。這是烏克蘭最重要的經濟城市，對外貿易都從這裡與全球聯繫。開戰之初，俄軍已攻下赫爾松(Kherson)，然後由赫爾松向西推進，以敖德薩為目標。烏軍負隅頑抗，炸掉所有橋樑，切斷俄軍前進之路，又不斷突擊空襲俄運軍車隊，阻止俄軍前往奧德薩。

基本上，俄軍在南部之戰占上風，因為俄國 2014已占領克里米亞，作為基地，為南部的進攻提供補給。普亭 的基本戰略是，以克里米亞為基地，攻下烏南，再拿下馬立波，讓烏南和烏東的頓巴斯連接。若烏戰敗，則黑海和阿速海都成為俄國內海，所有對外水上交通被切斷，變成內陸國，形勢極為不利。

在此關鍵時刻，美國和北約必須全力助烏；唯有擊敗俄軍，普亭才會談判停火。北約已增兵東歐，但北約部隊不能進烏作戰，只作防備俄軍西侵。美國再援烏8億美元，但烏克蘭更需要無人機、火箭和飛彈發射系統。