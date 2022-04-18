如果為了做成某件事A，你必須先具備條件B；而為了實現條件B， 你必須先具備條件A；那你就陷入邏輯上的死循環。如果是電腦程序，那就進入死鎖狀態。如果是活人遇上，則可能人命關天。

某上海老年病人夜間突發急性哮喘，用藥無效必須去急診求治。但是醫院要他先出具核酸陰性報告才能進入。而要拿到核酸陰性報告，他必須先進入醫院做檢測 。但是要進入醫院，就必須先有核酸陰性報告。

作家陳村轉發，曾一度誤傳為他本人經歷的這則故事顯示，這種「第22條軍規」式的荒誕死循環，確實就發生在當下的上海。事主完全因為運氣好才逃過一劫。但是急診病患因為沒有核酸陰性報告而被醫院拒收，最後死去的案例，已發生過多起。他們都是「動態清零」的犧牲品。沒人能體會他們最後時刻的絕望悲涼。

隨著感染人數不斷增加，「動態清零」也變本加厲，引發更多爭議。如果問上海居民現在他們最不想去的地方，答案很可能是「方艙」。他們現在最不願見到的人，則很大機率是「大白」。當下這一波疫情 期間，核酸檢測樣陽性、大白上門拉人、方艙強制隔離這三部曲，成為許多人揮之不去的噩夢。

方艙全稱是「方艙醫院」。但是名稱非常誤導。上海目前所見的方艙，就是政府臨時徵用一些大型場館或是臨時建築，把感染陽性病患，無論有無症狀，都集中在一起隔離。那裡不是醫院，沒有醫療診治。許多病患的床位都擠在一起，衛生條件很差，更毫無隱私可言。

最近上海暴雨，多個方艙更出現漏水成為澤國，關在裡面民眾苦不堪言。雖然這種臨時搭建的建築，漏雨不算意外，但是連被隔離者最基本生活條件都不能保障，還是出人意料，

如果找一個詞來形容方艙，最確切的莫過於集中營。因為它強制把大量的人集中在一起與外界隔離，符合集中營的所有屬性。無論把方艙的條件形容得多麼好，無論被關時間長短，只要被關在裡面的人不是自願進去的，就是集中營。

「大白」得名於身穿造型恐怖壓抑的白色全封閉生化防護服，正式名稱是「志願者」。但是這通常是個正面的稱呼，在疫情下的上海，卻更多與負面新聞聯繫在一起。三鐵鍬拍死柯基犬者，是大白。趁主人被隔離入室棒殺寵物貓者，是大白。對民眾頤指氣使，惡言辱罵乃至拳腳相向者，還是大白。

這些大白在平時可能也是好孩子。但是一旦穿上白色防護服，就不再是他們自己。這身裝備給了他們權力，可以對弱勢者為所欲為而不用承擔後果。這證明，任何人一但掌握了某種不受制約的權力，人性中的陰暗就會被無限放大。大白是如此，文革紅衛兵是如此，納粹 黨衛隊也是如此。

「動態清零」是不是也陷入了死循環？