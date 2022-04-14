多年來「金山人語」每周三的作者那福忠先生，不幸於上個月病逝南加州 ，令人意外且不捨。人皆有死，到了相當年紀，壞消息比好消息多。除揮手告別，唯有回憶，懷想遠行者留下了什麼在人間。

今年2月6日他以Line送來最後的交談，說起辭寫金山人語，「我已八十有四了。手停下腦子還不會停，或許偶而寫點什麼也說不定。」大家仍在期盼將來的分享，沒想到他其實已病了，終於在3月23日離開大家。

那福忠是中文電腦化的先驅，1980年進入聯合報系聯經資訊公司，主導自動化計畫。退休後他被聘為顧問。「顧問」其實不少，但大家最記得「那顧問」，可能也因姓氏特別。

那顧問於1939年的聖誕節生於遼寧，正白旗人氏，11歲時去到台灣。他的尊翁是著名眼科專家那玉。很多人對早年台北衡陽街上的「那眼科」仍有印象，來美留學前都要去那眼科拿到證明才能成行的。那玉是台灣早期的眼角膜移植權威。

那顧問畢業於成功大學工商管理系，和吳伯雄同班。之後來美深造，學習資訊技術，1965年就加入「化學文摘」組織（CAS- Chemical Abstracts Service），擔任化學資料處理、與全球早期電腦排版技術工作，其間回台灣任行政院主計處電子資料處理中心顧問一年。

受聘聯合報後，他主持電腦化報紙編排計畫，完成全球首創中文報紙電腦編排系統，逐步淘汰鉛字普及報紙刊物，帶領印刷出版進入新紀元。

子弟兵回憶，那福忠從購買電腦主機開始，親自帶領同仁自行設計中文鍵盤以便輸入文稿；開發新聞編排軟體，將有長有短、有高有矮、還能起承轉合的版面編排起來；挑選出與一般常用字不同的報紙用字，從報系內部調了4位美工撰寫符合教育部 審訂的中文標準字體，一個字一個字在造字機螢幕上描繪出來，完成8種各19,200個字的字型，並能從高速輪轉相紙機印出在報紙上，還訓練打字人員能夠一小時敲出3,600中文字；而於1982年9月16日聯合報系正式啟用。

手機的使用者不見得懷念喬布斯，看報習以為常的人不見得知道那顧問的貢獻，但歷史會記得，我們走到這一步，是誰在重要的轉彎處埋下第一塊磚。他亦在大學任教，也曾協助北京 大學及北大方正舉辦五屆的國際電子出版研討會。

那顧問開風氣之先，1997年即開立個人部落格（網路論壇），是當時印刷出版技術領域的風向球，也成為電子出版的編年史。

2004年他開始科普專欄（西岸隨筆） 到2022/2/14 宣布收筆為止，帶給讀者最前沿的科學知識和觀念。金山人語即是他特別濃縮提供矽谷讀者的方塊文章。他多才多藝，口琴、小提琴、油畫都精通，成大時期是合唱團、樂團指揮，他悠遊中英文之間，有一說Brainstorming 譯成「腦力激盪」即是他的手筆。

那福忠在本專欄的告別作是今年1月12日發表「2021年不太成功的技術」，他分享MIT技術評論上的文章，深入淺出，800字盡顯功力。哪知平常注重養生，身體也很好的那顧問會在2022年永久停筆。和我最後的通訊裡，他期許後進所寫的每一個字，「落地都鏘然有聲！ 」在廉價乃至虛假資訊泛濫的今日，那顧問給出高標準，實有如暮鼓晨鐘。

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