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上海與俄羅斯

金山人語

美國華人最近最關心的新聞，俄國入侵烏克蘭，以及上海因疫情封城，一定會列入前幾名。回首前塵往事，發現上海和俄國曾有某種緊密關係。這個緊密關係，可分為1949年之前和之後。

1917年俄國爆發革命，布爾什維克（俄國共產黨）掌權，大批反對新政權的白俄紛紛逃亡，總數在100萬至200萬之間，大多逃往歐洲，也有不少逃到中國東北和上海。稱白俄是為了和赤俄有所區分，其實他們就是俄國人。白俄在上海最多時三萬多人，他們從事各種職業，當時聲樂、芭蕾以及小提琴和鋼琴教師中，就有不少白俄。

白俄也在上海法租界的霞飛路（Avenue Joffre）一帶開設咖啡館、西餐館、酒吧、珠寶店、鮮花舖等。法租界再加白俄的影響，霞飛路成為上海最具異國情調的馬路。

霞飛是一位法國將軍，1915年以他的名字命名此馬路時，霞飛到場揭牌。1943年和1945年霞飛路先後更名泰山路和林森路。1950年，新政權將此路改名為淮海路，紀念內戰三大戰役之一淮海戰役。街名改了，「霞飛路」的百年風流卻一直延續至今。

2005年上映的好萊塢電影「白伯爵夫人」（The White Countess），以30年代上海為背景，描述一名白俄舞女和一名前美國外交官的愛情故事。

大陸新政權成立前後，當年逃離俄國共產政權的白俄，再次逃難，許多人經菲律賓來到美國。新政權一面倒親蘇， 亟需俄語人才，遺留在上海的一些白俄，有的被聘為俄語教師。

現在上海幾乎沒有當年白俄的後裔了，但白俄的痕跡卻長留上海：一是上海音樂學院附近、一處街心綠地上的俄羅斯詩人普希金銅像；二是兩座東正教教堂。都是上海白俄社區自籌資金所建。

如前所述，中共建政後全面倒向蘇聯，蘇聯援助中國的諸多項目中，有建於上海延安路的中蘇友好大廈。這是一幢俄羅斯古典主義風格的建築，也是中國大陸唯一的中蘇友好大廈。

1960年代初，中蘇兩國交惡，友好不再。友好大廈改名為上海展覽館，大廈至今金碧輝煌。

在蘇聯被中共政權尊為「老大哥」時，政府禁止民間批評蘇聯。犯禁者最嚴厲的處分，可不經審訊，直接送去勞動改造。

後來中蘇決裂，惡言相向，前後對比，百姓難以理解，迷茫甚至擔心。1964至1965年，中蘇發生激烈論戰，中共先後發表「九評蘇共中央來信」。逢「公開信」發表之日，上海人晚上在報摊前排起長長的隊，爭買當晚的「新民晚報」。如買不到，就只能看第二天日報。

現在，中國政府說：中俄合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。無論政府怎麼說，俄國人過去在上海的「榮景」，不會回來了。

([email protected])

俄國 中共 俄羅斯

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