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金山人語／三巨頭會師 勇士再奪冠？

金山人語

過去8年，勇士曾三次奪冠。2015是第一次，當時五名主力是：柯瑞、湯普森、格林、伊古達拉和巴恩斯，杜蘭特還沒有加盟。今年的季後賽，本周六勇士首輪對金塊，八年前的五名主力，四人仍在，只少了巴恩斯，他們能否讓勇士再度奪冠？ 

柯瑞、湯普森和格林三巨頭，將在季後賽首次會師，給粉絲極大期待。湯普森在2019的總決賽受傷，休息了兩年，今年初才復出；但他復出當天，格林受傷；到格林兩個月後復出，柯瑞又受傷。因此這次季後賽是三人兩年來首次同場上陣。 

湯普森10日對紐奧良時攻下41分，最近10場每場平均得30.8分，顯示他已回復傷前的高命中率。格林最近五場，每場平均9分、7籃板和6.5助攻，也接近回復他的全能水平。唯一存疑的是柯瑞，預計可於第一輪上陣，由於他只休息了12場，時間不長，問題應該不大。 

勇士2015奪冠後，2016總決賽輸了給詹姆斯的騎士；勇士於是找了杜蘭特，實力加強後，2017和2018連續兩年奪冠。現在的問題是：杜蘭特已出走，不在陣中，勇士現有隊員是否足以代替杜蘭特，協助三劍俠再度奪冠？ 

筆者覺，勇士大有機會，因為現有人手，足以代替杜蘭特。其中，三年級生普爾在柯瑞養傷期間擔任控衛，最近10場每場平均得25.5分，季末最後三場每場平均助攻8次。除了普爾，新秀庫明加潛力驕人，籃下進攻和外圍投射都不錯，如果教練能讓他多上場，今年季後賽正是他爆發的時機。 

今年下半季，勇士發現由柯瑞、湯普森和普爾組成的「三後衛組合」，由於三人都擅投三分球，令對手防不勝防，而且普爾和柯瑞可輪流控球。「三衛戰術」可能成為勇士季後賽的致命武器。 

不過，季後賽能否贏球，最主要的還是在於防守。勇士季初的防守全聯第一，但下半季格林受傷後，勇士的防守力一落千丈，以致連番輸球；幸好，格林復出後，由他領導的防守已開始恢復，這是勇士季末五連勝的基本原因。 

勇士首輪對金塊，金塊隊中有大將約柯奇，他是上季MVP，本季再次成為MVP大熱門，每場平均27.1分、13.8籃板和7.9助攻。但金塊整體實力不及勇士。 

如果勇士擊退金塊，第二輪對手多半是灰熊。灰熊22歲控衛莫蘭特，本季驚人爆發，已成為NBA最受歡迎明星；除了莫蘭特，灰熊還有多名年輕球員崛起，其中貝恩和布魯克斯都是難以應付的對手。如果勇士能夠殺退灰熊，西區決賽的對手可能是太陽；勇士戰太陽，要比對灰熊容易。

([email protected])

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