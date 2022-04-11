前歐洲足球 金球獎得主別拉諾夫可能從未想到，淡出足壇多年後，自己會以這樣一種方式讓人在2022年重新想起。

最近網路流傳照片，現年62歲的別拉諾夫身穿軍服手持自動步槍，與戰友一起站在街頭戰壕裡，保衛他的祖國烏克蘭 。

1986年世界杯足球賽上，別拉諾夫一鳴驚人，在蘇聯隊同比利時隊比賽中一人獨進三球。同年他還代表基輔電機隊(Kiev Dynamo)贏得歐洲優勝者杯冠軍。憑著這樣成就，他被「法國足球」雜誌評為當年歐洲足球先生。

1986是別拉諾夫足球生涯的巔峰。如果不是這場戰爭，人們對他的記憶也將停留在那裡，不會在36年後見到這位已步入老年的昔日球星扛槍上戰場的魔幻畫面。

「魔幻」是最近中文網路流行語。令人想起「魔幻現實主義」，一種文學潮流，以荒誕古怪不合邏輯敘事方式，將各種看似毫不相關畫面拼在一起。但是與疫情期間的中國，與封控下的上海相比，別拉諾夫的故事還不算最魔幻。

上海陷入封控狀態已近兩個星期，已經變到土生土長上海人都認不出來。這座素有「魔都」之稱的國際大都市，現在比任何文學作品都魔幻。之前誰能想像，2500萬居民的最基本生活需求，每日三餐竟然成了問題。由於被全方位封控，居民無法出門買菜，食物成為緊缺物資。很多人因為買不到食物而陷入缺糧甚至飢餓危機。

2022年的上海，「民以食為天」不再只是俗語，而是嚴酷的現實。這座城市現在最熱門的話題是搶菜。家裡老人斷糧準備吃鴿糧者有之。網上討論「發芽的土豆還能不能吃」者有之。海外華人利用時差在手機APP為上海家人搶菜但一無所獲者有之。甚至有傳身價以億計的某風投女王也要在社群媒體 上求助，只為能買到一點牛奶麵包。

更魔幻的是，當地新聞報導中的上海與現實中的上海，好像兩個平行世界。新聞裡的上海歲月靜好，物資充足，調度順暢，居民情緒穩定，對政府感恩戴德。但是真實的上海，已有市民走投無路，被迫在網路上發出絕望求救信。但是很快遭舉報被刪除。這樣掩耳盜鈴，以為只要把呼救聲封殺就是盛世榮景，施政方式也很魔幻。

中國政府為了實現「清零」，從全國各地調動大批人員「支援」上海，更出動數千荷槍實彈解放軍陸空進駐上海，「不打台灣，先打上海」。中國人日常生活中已經消失很久的民兵，也再度出現在上海街頭，給「魔都」更增添一層魔幻色彩。

和俄國的烏克蘭戰爭一樣，中國的「清零」戰爭也是最高權力者一個人的豪賭。他們已無法再回頭，只能不惜代價一賭到底。

烏克蘭和平與上海解封，哪一個能先到來？

([email protected])