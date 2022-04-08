人類遭遇的任何災難，不管是天災還是人禍，都提供了人類自我反省的機會。

你可能以為，今天科技的進步已經了不得了，上天攬月，下洋捉鱉，可當一個在顯微鏡下才看得見的小小病毒來襲，便立即搞得人仰馬翻，驚恐萬狀。

平時總以為太平天下歲月靜好，文明的進化似乎不可阻擋，但當普亭 的坦克開進基輔街頭，小鎮布查慘遭血洗，人們驚訝地意識到，人性中邪惡的一面並未因文明進步而泯滅，只是被西裝革履一時掩蓋了而已。

今天人類的道德，不比三千年更高尚；同樣，科技可以助人延長壽命、遨遊星空，但比起大自然的神奇，人仍渺小得可憐。

但所有這一切都不否認，人類可以而且也應該，通過每一次的災難學習和成長。人總是很健忘，也常常很驕傲，災難還可以提醒人，須時時保持謙卑。

中國的疫情 正在泛濫，二千五百萬人口的大上海幾近封城，民生癱瘓，一向以理智冷靜著稱的上海人，也難再保持理智冷靜了。對這樣一場空前災難，不僅普通市民，就算專家和官員，相信也始料未及。但，人們能夠從這場災難中學到些什麼呢？

除了指責、抱怨和叫罵，大家需要思考。尤其居於廟堂與學府的袞袞諸公，不要在疫情某一天結束時，只知一味歌頌和讚美，而要反省和探究：造成今天的災難和惶恐的根源何在。

從疫情爆發至今已兩年半，病毒多番進化，疫情亦與初期大不同，可防疫 政策為何未能與時俱進？許多國家早已依疫情變化調整對策，中國何以始終抱持斬草除根的心態，冥頑不化？

如何控制疫情，應尊重科學，應允許不同的意見交流碰撞，最後依專業建議制定政策。但中國抗疫是政治任務，官員聽從上級指示、而非專家建言。而歷史的教訓不遠：政治任務最後常演變為瞎折騰。防疫亂象暴露的，不止是領導力不足，還有政策背後的決策體制。

疫情亂象，也暴露了社會基礎建設、公衛服務設施、國家科研能力的滯後。政府財力本雄厚，GDP即將超美，但最能體國家公衛水準的人均加護床位，卻不及美國八分之一。美國新冠特效藥，已可免費提供患者，美國研制的疫苗，也被公認是最有效的。社會資源的配置，政策需要透明，社會需要監督，人民需要關注。

東在升，西在降，大趨勢並不錯。但疫情亂象提醒人們，中國還有很長的路要走。

災害苦難不應白白經受，反思檢討才會進步。更重要的，中國人本來有資格也有條件，享受與世界第二經濟大國相匹配的社會服務，包括公衛醫療服務。

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