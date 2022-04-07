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買車、雇司機、讀柏克萊

金山人語

隔幾條街有鄰居PO文，說他兒子已獲柏克萊錄取，秋天上大學。兒子不想住校，搭車耗時太久且停車很難。他想出買輛車、雇個司機載兒子去就讀柏克萊的主意，「誠徵有同樣想法的人共商細節。」家長說，這方法爭取到來回共兩小時多的時間，讓兒子在車上補眠也都是好的。

過幾天再上去看，告示已取下，也不知是已「額滿」 ？是後悔了？還是點子太好，想去申請專利？

問了親朋友好，有人是孩子將上大學，也有已畢業，原以為大家都會以為這個點子很誇張、不可取。沒想到反應多元，有人只是愁負擔不起，否則有何不可？ 有人覺得要考慮停車，還有現在買車都需要等待較長的時間，更要小心車子容易被破壞。

有人則認為現在通貨膨脹嚴重，把車買下來？將來孩子柏克萊畢業，車子功成身退，自己家裡可以開，相當保值呢！

反對者主要認為這一來，讀柏克萊跟讀高中就沒有什麼差別。一位台大四年都住台北中山北路家中的同學說，很後悔未享受到大學住宿的青春滋味，現在回憶就只有每天搭公車從城北到城南的漫長通勤了。

另位家長說，大學是很多經驗的綜合體，並非只有課堂上課、考試、拿文憑。天天搭父母安排的車來來去去，無法和同學和師長有好的互動，無法參加社團或者當義工回饋社區，自動放棄一些美好經驗的可能性。

有個廿多歲的人立即的反應是：「怎麼會想仍和父母住一起呢？大家都很想離開家自由自在。」 但同樣出身加大的她卻也說：「柏克萊的住宿問題真的很誇張。」

當局或也可將家長的奇想當成參考，畢竟它反映出很多問題。上有政策、下有對策，如果住屋、交通、治安持續惡化，或許二、三家庭整合起來買車雇司機自力救濟，奇想就成了日常。甚至家長輪流當司機，大家攤油錢，都有可能。

工作生涯裡採訪過一些華裔的小天才，比如沒幾歲就跳級去讀史丹福大學。記得有位母親就開著休旅車，後座空間加大，鋪著毯子，讓兒子能隨時在車上睡覺休息，孩子生活裡果真少了和同儕的互動。

總以為自己是首善之區的舊金山灣區實在沒什麼可誇耀。家住矽谷的學生就讀柏克萊如果想通勤，要換三種交通工具：開車到加州火車車站，搭火車，再到有Bart可達東灣柏克萊的地方換捷運，這種麻煩的動線要考慮停車的困難，車資亦不便宜。

可以說，住宿難，通勤也難。這是金榜題名之後，接踵而至的頭痛時間。算是天堂裡的地獄懸念吧。

([email protected])

柏克萊 加州 史丹福大學

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