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普亭正在慢慢走入歷史

金山人語

俄國侵略烏克蘭的戰爭，至今仍在僵持之中，但俄國最終一定會輸。且不論此戰爭正義與否，俄國其實根本沒有實力打這場仗。據世界銀行的數字， 2019年，俄國的GDP（國民經濟總產值）近1.5兆美元；中國逾14兆美元；美國逾21兆美元。俄國的GDP大約是中國的十分之一，且低於人口數目遠少於俄國的韓國。

戰爭耗費巨大，有報導說，俄國侵略烏克蘭，一天軍費大約200億美元。普亭手中無錢，再加上除了中國和印度等，世界上多數國家不僅遣責俄國侵烏，用各種方制裁俄國，還捐錢送軍火，大力幫助烏克蘭抗俄。普亭侵略戰爭之前景，現應該不難預測。

普亭這一輸，前景極可能是他本人走入歷史，一如前蘇聯最高領導人赫魯雪夫。相關例子還有：袁世凱稱帝後不久死亡；毛澤東在林彪「背叛」之後一蹶不振，身體日衰等。

袁世凱之事中國人都不陌生。1911年的辛亥革命推翻了有數千年歷史的帝制。老袁卻冒天下之大不韙，於1916年悍然稱帝，結果在舉國聲討之中，在位僅83天便宣佈退位。之後不到三個月，因病而亡，到另一個世界和中國古代帝王們會合去了。

赫魯雪夫的「轉捩點」是1962年的古巴導彈危機，當時蘇聯在美國「後院」古巴佈署了中程導彈，美國總統甘廼迪認為美國受到嚴重威脅，堅持要蘇聯撤走導彈。對峙13天後，赫魯雪夫軟了下來。蘇聯之輸，根本原因是實力遠不如美國。

這件事給赫魯雪夫的權力和他本人帶來極大的打擊。幾年後，1964年，赫魯雪夫就在宮廷政變中，被他的同事趕下台。

中國的文化大革命（1966-1976）中，中共最高領導人毛澤東何等趾高氣昂，不可一世，但1971年的林彪事件，令老毛從此一蹶不振。

林彪是當時中國政壇的第二號人物，他被毛澤東欽定為接班人，接班之事並寫入中國共產黨黨章。林彪「叛逃」並摔死在內蒙古草原之後，中共指林彪集團密謀殺害毛澤東。毛澤東根本無法向十多億中國老百姓交待：為何他的接班人一夕之間變成意圖弒君的「叛國者」？

毛的醫生李志綏在回憶文章中說：林彪事件之後，毛澤東「一天到晚睡在床上，表情憂鬱。毛話變得少了，無精打采，一下子蒼老了許多，步履遲緩，站起來的時候背駝得明顯，睡眠更加紊亂。」

林彪最終還是「打倒了」毛澤東。

掌握最高權力的人物，因重大事件而受到打擊的力度，與其地位和權力成正比。這種打擊曾吞噬了袁世凱和赫魯雪夫、令毛澤東的身體狀況江河日下。如今的普亭，正在步這些「前輩」的後塵。

([email protected])

俄國 普亭 烏克蘭

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