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獨裁者的恐怖屠殺

金山人語

俄烏戰爭3日揭露俄軍的恐怖屠殺行為，在基輔西北23哩的布查鎮(Bucha)，發現410名被俄軍殺害的屍體；大多數屍體已開始腐爛，或陳屍街頭，或散落在住屋的院子和地下室，最目不忍睹的是，一些屍體雙手被白布反綁，頭部被近距離槍殺致死。

看到如此殘忍的慘狀，不能不讓人髮指，也不禁要問，為什麼獨裁者可以如此視人命如草介？可以如此在沒有理由下就侵略別人的國家、殺害別國的平民？

更讓人不安的是，這場侵略戰爭，已打了40天(2月24日開始)，只是俄軍單方面侵略，已殺害超過1200名平民，造成400萬名難民，國際卻無法阻止戰爭，讓普亭和俄軍繼續侵略和屠殺。

屠殺揭露後，美英德法等大國都說要加強制裁俄國，但已超過一個月的經濟制裁，仍未能阻止俄軍的行動，如果新的制裁不能停止購買俄國的石油和天然氣，對普亭根本就沒有嚇阻力。歐洲30%的石油，以及40%的天然氣，都要由俄國輸入，因此德法一直只口說制裁，始終沒有停購油氣。德法被被普亭抓住軟肋。無法制止普亭，如果兩國不能硬起來，俄軍的「戰爭犯罪」就只會繼續發生。

慘劇揭露後，俄國防部立即否認，說那些屍體都是烏克蘭所布置，目的是煽動西方仇俄；莫斯科更堂而皇之，要求聯合國安理會調查事件。

但證據顯示，俄軍真有殺人行為。俄國防部說，占據布查鎮的俄軍於3月30日撤退，那些屍體都是烏克蘭在俄軍撤走後所布置的。

但紐約時報兩名記者在布查鎮的目擊報導說，不少屍體至少在三周之前被殺，丟棄在街頭，都已開始腐爛，與俄國防部所說不符，因為三周前正是俄軍占據布查鎮之時。

紐時又報導，2日所拍的衛星照片顯示，在鎮上的雅布朗斯卡街(Yablonska St.)，至少有11具屍體，自3月11日起已被丟棄在街上，那時俄軍還占據當地。

「國際人權觀察」的調查報告也證實，俄軍在基輔、哈爾科夫和馬立波等地，幹過不少殘暴行為，包括殺害平民、強姦婦女、以及其他不合法的暴力行為。這些行為顯示，俄軍在布查鎮的屠殺行為，只是俄軍殘暴行為的一部分。

俄軍如此殘暴，可以起訴普亭和有關官員嗎？專家說，很難，因為國際上沒有起訴「戰爭犯罪」的法庭；如要設立這樣的國際法庭，只能由聯合國設立，但俄國卻有否決權，可以否決任何設立的建議。海牙國際法庭雖接受「戰爭犯罪」的訴訟，但必受挑戰，難有裁決。

俄國 普亭 國防部

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