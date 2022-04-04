2022年已經過去四分之一，目前為止是很糟的一年。從新年開始，已經進入第三年的新冠疫情 仍未解除。中國更是爆發迄今最嚴重一波疫情，最大城市上海進入封城。美國雖有緩解，但BA.2變種病毒 陰影已經浮現，疫情隨時可能捲土重來。加上戰爭、高通脹，高油價物價，不知何時是盡頭。

在這種背景下，日前國際足聯舉行的世界杯足球 賽分組抽籤儀式令人一振：幾乎忘了今年還有世界杯。無論年景多差，至少我們還有足球，還有世界杯。

足球瘋糜全球，是名副其實的世界第一運動。它很簡單，只要有一塊空地一個球，幾個人就可以一起玩得很快樂。時至今日，足球不僅是一種運動項目，更已成為一種產業。圍繞足球的產業不計數，創造了大量經濟價值和工作機會。

自從1930年第一屆世界杯足球賽以來，世界杯就一直是全世界球迷四年一度的節日，更是影響力最大的單項體育賽事，僅在第二次世界大戰期間中斷過兩屆。每逢世界杯年度，整個地球都在圍繞足球轉。

無論是最高端包廂裡衣冠楚楚喝天價香檳的億萬富豪，還是經濟席上喝廉價啤酒的失業藍領，此時此刻大家身分一樣，都是球迷。都為已方每一次精采表現激動嘶吼，也為每一個失誤丟球抱頭沮喪。

每到世界杯，世界各地都曾傳過各種球迷逸聞趣事。有一次，英國議會正在激烈辯論，中途突然宣布休會。因為英格蘭隊比賽馬上就要開始，議員們都要看球賽，再重要的議題也只能先放一邊。

八十年代黎巴嫩內戰戰火激烈。各派打得不可開交，雖多次簽署停火協議，每次都形同廢紙，簽完又接著打。但是每到有世界杯賽事，各方都要看球賽，仗也顧不上打了，比任何停火協議都有效。後來各方又專門集中攻擊對方的衛星收視天線，意圖讓對方因看不到球賽而士氣低落。

孟加拉是世界上最貧窮國家，但有最狂熱球迷。他們特別崇拜球王馬拉度納。1994年世界杯期間，馬拉度納因嗑藥被禁賽。一位孟加拉球迷向當地法院控告，稱國際足聯主席阿維蘭熱非法驅逐馬拉度納，致他很痛苦遭受精神損失。法官判控告成立，判決阿維蘭熱必須賠償這位球迷一美元。不用懷疑，這位法官一定也是球迷。

今年是第一次疫情下的世界杯。以往世界杯都在6月至7月舉行。今年延遲到11月底才開幕。倒不是因為疫情影響，而是因為主辦國卡達地處熱帶沙漠，夏天氣候太炎熱，不適宜比賽，只能延後。

如果你是球迷，你很幸運。即使政治、疫情、物價和戰爭令你煩惱，至少我們還有世界杯。讓我們一起靜心等著到11月21日打開電視看球賽。