華裔社區也要爭取賠償嗎？

加州非裔 賠償專案委員會日前決定，對當年遭奴役的非裔（黑奴）後代給予經濟賠償。

對非裔集體賠償，紐約、新澤西等州早有議案，但加州動作更快。2020年成立專案委員會，2021年開始運作，至本周，九人委員會通過初步賠償方案。

要不要對「黑奴」這一歷史「原罪」作賠償，一直有爭議，但在加州，反賠償的聲音已越來越小。目前爭論焦點，是如何賠償：是無差別賠償所有美國非裔，即全面賠償，還是只賠償有血緣關係的真正黑奴後代。

主張全面賠償者認為，美國對非裔的傷害是制度性的。黑奴歷史的影響不限其血緣後代，而是整個社區，今天，非裔在教育、就業、住房等各方面都遭差別對待。監獄囚犯中的非裔，遠超其人口比例，即是一例。

但反對者認為，全面賠償，會失去要求賠償的初衷，對黑奴後代不公平也不尊重。更何況，從經濟上說，全面賠償幾乎是不可能的。

不過，就算僅賠償直系後代，也同樣是不可能的任務，怎樣來鑑別直系後代？多少血緣關聯才算直系？委員會已聘請統計專家計算要花多少錢，是否還要再聘生物學專家，用DNA比對來確定血緣？

此外，以何種方式賠償？給現金嗎？這樣，公平又簡單。但有人質疑，賠償因歷史而起，但應面向未來。應通過賠償，協助非裔家庭創造機會，改善子女教育、減少犯罪，走出貧困與犯罪的循環，打造個人和社區更好的未來。

當然，無論何種方式，最後要納稅人埋單。加州有錢，但不是州府投資買股票賺的，而是對納稅人超收稅賦的結果。

除州府外，舊金山、柏克萊等市也在推動賠償事宜。在加州帶領下，全美其他州市將會陸續掀起賠償風，已可預料。

美國偉大，但歷史「罪孽」沉重。除了非裔，聯邦1988年已向二戰日裔集中營的後裔賠償，布希總統簽道歉信，每人發2萬元現金；1993年，柯林頓總統簽法案，就推翻夏威夷王國一事向夏州原住民道歉，並做經濟補償。

那麼，華裔呢？早期華裔移民所遭遇的不公，政府雖已道歉，但從未賠償過。

華人 先民飄洋過海來美，幫助發展漁業、農業，修建大鐵路，為美國的發展壯大立下汗馬功勞，但排華法案之下，華人被超徵稅收，但卻不能置產，不能歸化，不能讓家人來美團聚，不能進公校。隔離居住，還時常遭恐嚇。聖荷西早年頗具規模的華埠，幾度遭縱火焚毀，類似的事在全美多地發生。而主流社會對華人的歧視仇恨，同樣延至今日。

華裔社區與民選官員，應否推動議案要求賠償？不為經濟補貼，只為爭回公道和尊嚴，告慰先人？

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