我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

華裔社區也要爭取賠償嗎？

金山人語

加州非裔賠償專案委員會日前決定，對當年遭奴役的非裔（黑奴）後代給予經濟賠償。

對非裔集體賠償，紐約、新澤西等州早有議案，但加州動作更快。2020年成立專案委員會，2021年開始運作，至本周，九人委員會通過初步賠償方案。

要不要對「黑奴」這一歷史「原罪」作賠償，一直有爭議，但在加州，反賠償的聲音已越來越小。目前爭論焦點，是如何賠償：是無差別賠償所有美國非裔，即全面賠償，還是只賠償有血緣關係的真正黑奴後代。

主張全面賠償者認為，美國對非裔的傷害是制度性的。黑奴歷史的影響不限其血緣後代，而是整個社區，今天，非裔在教育、就業、住房等各方面都遭差別對待。監獄囚犯中的非裔，遠超其人口比例，即是一例。

但反對者認為，全面賠償，會失去要求賠償的初衷，對黑奴後代不公平也不尊重。更何況，從經濟上說，全面賠償幾乎是不可能的。

不過，就算僅賠償直系後代，也同樣是不可能的任務，怎樣來鑑別直系後代？多少血緣關聯才算直系？委員會已聘請統計專家計算要花多少錢，是否還要再聘生物學專家，用DNA比對來確定血緣？

此外，以何種方式賠償？給現金嗎？這樣，公平又簡單。但有人質疑，賠償因歷史而起，但應面向未來。應通過賠償，協助非裔家庭創造機會，改善子女教育、減少犯罪，走出貧困與犯罪的循環，打造個人和社區更好的未來。

當然，無論何種方式，最後要納稅人埋單。加州有錢，但不是州府投資買股票賺的，而是對納稅人超收稅賦的結果。

除州府外，舊金山、柏克萊等市也在推動賠償事宜。在加州帶領下，全美其他州市將會陸續掀起賠償風，已可預料。

美國偉大，但歷史「罪孽」沉重。除了非裔，聯邦1988年已向二戰日裔集中營的後裔賠償，布希總統簽道歉信，每人發2萬元現金；1993年，柯林頓總統簽法案，就推翻夏威夷王國一事向夏州原住民道歉，並做經濟補償。

那麼，華裔呢？早期華裔移民所遭遇的不公，政府雖已道歉，但從未賠償過。

華人先民飄洋過海來美，幫助發展漁業、農業，修建大鐵路，為美國的發展壯大立下汗馬功勞，但排華法案之下，華人被超徵稅收，但卻不能置產，不能歸化，不能讓家人來美團聚，不能進公校。隔離居住，還時常遭恐嚇。聖荷西早年頗具規模的華埠，幾度遭縱火焚毀，類似的事在全美多地發生。而主流社會對華人的歧視仇恨，同樣延至今日。

華裔社區與民選官員，應否推動議案要求賠償？不為經濟補貼，只為爭回公道和尊嚴，告慰先人？

([email protected])

非裔 加州 華人

上一則

103：107 勇士失誤不敵太陽 摔到西區第4

下一則

康伊蓮簽法案 加州暫停逼遷令延長至6月30日

延伸閱讀

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
第17區加州眾議員選舉 楊馳馬、甘大為決戰 選票似黃金

第17區加州眾議員選舉 楊馳馬、甘大為決戰 選票似黃金
委員會表決通過 加州賠償非裔只賠黑奴後裔

委員會表決通過 加州賠償非裔只賠黑奴後裔
加州乾旱嚴重 蒙市實施節水：每周限戶外澆水2天

加州乾旱嚴重 蒙市實施節水：每周限戶外澆水2天

熱門新聞

黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供