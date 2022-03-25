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這不是普亭一人的戰爭

劉玉昕

俄烏開戰後，俄羅斯城市街頭頻頻出現反戰示威，警察逮捕大批民眾，其中尤以年輕人居多。媒體稱，這場戰爭在俄羅斯國內不得人心，這是一場「普亭一人的戰爭」。

烏克蘭難民逃離，俄羅斯也掀起一股逃難潮，反戰或異議人士紛紛出走、流亡。普亭重建大俄羅斯夢想，在經歷過冷戰時代、仍懷念蘇美大國對抗歲月的年長者中獲得支持，但年輕一代卻未必認同。

不過，這些都無法否認，入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」在俄國內有相當民意支撐。俄民調稱逾70%的民眾支持攻烏，固然不足取信，但普亭掌權20年，俄羅斯民族主義情緒不斷高漲卻是事實。情緒是可相互感染的，一旦民間的愛國與仇外情緒被煽動起來，掌權者自己也會被這種氣氛所感動，信以為實。

上周莫斯科舉行吞併克里米亞八周年數十萬人集會，普亭與歡呼民眾一起高喊「烏拉」，相信都是真情流露，儘管慶典中許多學生和民眾是被要求參加的、儘管這些人中不乏反戰者。

俄烏戰爭一個月，西方人士有兩大驚訝發現：一是，號稱世界第二大軍事強國的俄羅斯，實則外強中乾，名不符實，世界科技已飛躍進步，但俄軍作戰思維仍停留在冷戰甚至二戰時代。

二是，俄羅斯民眾被洗腦的程度，遠超外界想象。對「特殊軍事行動」、「烏克蘭納粹政權」、「解救被迫害的俄羅斯同胞」等說辭，許多人深信不疑。儘管有各種信息管道和新聞來源，但長久的威權統治，從課堂灌輸、媒體操控，到恐嚇、監禁、關押，一代代人的認知信念被扭曲，並最終喪失了獨立思考和判斷的能力。

這種灌輸與洗腦是雙向的。統治者為個人目的或一黨之私，編造謊言、封鎖消息、操控輿論，由此煽動起民間的狂熱情緒；反過來，這種情緒又讓統治者以為真正得到了民眾擁護。總理、總統隨便做並且可以一直做下去的普亭，身邊只剩阿諛逢迎之士，聽到看到的，都是他喜歡的，以致於相信，他已擁有民意、掌握真理，可以為所欲為。

發動侵烏，是普亭一人瘋狂的決定，但這場戰爭卻不能說是「普亭一人的戰爭」，如雪崩時，每片雪花都難逃其責。

然俄羅斯人民何辜？

民主體制下，人們可以聽到不同的聲音，可以比較，並另作選擇。但威權下的人民別無選擇，只有一種聲音，而這種聲音在死亡與硝煙中仍在歌頌普亭「遠謀」、為大俄羅斯策畫「更久遠的未來」。

俄人相信，他們已搭上了普亭大帝的列車，正向大俄羅斯輝煌的明天狂奔；卻不知，前面不遠處就是萬丈懸崖。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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