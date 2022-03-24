朋友為家裡的落地窗煩心一陣子了，既難開又難關，邊緣離框架縫隙愈來愈大，很怕有天坍塌下來。走頭無路打電話給落地窗總公司，沒想到對方問她有無編號，如是正廠，公司會負責的。朋友說，已20多年，包工早就找不到人，無法證明是正廠貨。公司指點去某個角落尋找一組序號。

居然真是終身保固。數周後工人來了，訓練有素又有特別工具，30分鐘之內拆下半扇門框，換新滑軌又上了潤滑油，立刻像新貨一般完美。另半扇呢？說玻璃舊了，會代約玻璃部門來換新。最妙是連工帶料全都免費，這就是終身保固的意義。

朋友說，亞洲來的人真不知何為「終身」，公司開個三、五年就倒了、跑了是常有的事。這次經驗並不單省下不少銀子，更對整個美國生活登時又有了信心 。

「就只一件事。一件事就讓我一整天開心。」朋友悟出，處此亂世，不能要求太多，一天有一件高興的事，就夠了。

看電視上重播老掉牙的美國偵探劇「法網遊龍（Law and Order） 」。有個警探要離職，問他的黑人女上司為何能30年不離不棄做這份又難又累的工作呢？女上司回答說：「我就是一腳先踏出，另一腳再接上，一步一步，走了30年。（One foot in front the other, for 30 years.）」

一步一步，30年就比較達得到。一天有一事開心就好，日子也就比較能過下去。

這個月，美國受盡Covid疫情 折磨滿兩周年。回想2020年的春天，很多人只覺前途茫茫，不知日子如何過下去。只好安慰自己，明年就好了，疫苗出來就好了，一切都將會過去的。

但是到了2022年初春，原以為已看得到壞日子的車尾燈了，通貨膨脹學著承受，沒想到普亭出兵打烏克蘭，然後一天天動盪走到現在，加州 加油站裡，一加侖汽油近6元，俄烏戰爭不知如何收場。台灣來的僑民也會問：習近平會打過來嗎？

矽谷老同學正在算稅，快得憂鬱症。已預扣不少，仍要補交五位數的所得稅 。4月房屋稅也快馬追上來了，又是個五位數字的折騰。真的應了詩人艾略特代表作「荒原」的開場：4月是最殘酷的月份（April is the cruellest month）。

這年頭，每天要找一件不開心的事太容易了，想找五件都不難。如果從今起每天找一件開心的事，開始或許有點難，但高興也是可以訓練和培養的，就像一個鄰居說的：「我今天很開心，因為找到南灣最好吃的鮮奶吐司了。」