朋友為家裡的落地窗煩心一陣子了,既難開又難關,邊緣離框架縫隙愈來愈大,很怕有天坍塌下來。走頭無路打電話給落地窗總公司,沒想到對方問她有無編號,如是正廠,公司會負責的。朋友說,已20多年,包工早就找不到人,無法證明是正廠貨。公司指點去某個角落尋找一組序號。

居然真是終身保固。數周後工人來了,訓練有素又有特別工具,30分鐘之內拆下半扇門框,換新滑軌又上了潤滑油,立刻像新貨一般完美。另半扇呢?說玻璃舊了,會代約玻璃部門來換新。最妙是連工帶料全都免費,這就是終身保固的意義。

朋友說,亞洲來的人真不知何為「終身」,公司開個三、五年就倒了、跑了是常有的事。這次經驗並不單省下不少銀子,更對整個美國生活登時又有了信心 。

「就只一件事。一件事就讓我一整天開心。」朋友悟出,處此亂世,不能要求太多,一天有一件高興的事,就夠了。

看電視上重播老掉牙的美國偵探劇「法網遊龍(Law and Order) 」。有個警探要離職,問他的黑人女上司為何能30年不離不棄做這份又難又累的工作呢?女上司回答說:「我就是一腳先踏出,另一腳再接上,一步一步,走了30年。(One foot in front the other, for 30 years.)」

一步一步,30年就比較達得到。一天有一事開心就好,日子也就比較能過下去。

這個月,美國受盡Covid疫情 折磨滿兩周年。回想2020年的春天,很多人只覺前途茫茫,不知日子如何過下去。只好安慰自己,明年就好了,疫苗出來就好了,一切都將會過去的。

但是到了2022年初春,原以為已看得到壞日子的車尾燈了,通貨膨脹學著承受,沒想到普亭出兵打烏克蘭,然後一天天動盪走到現在,加州 加油站裡,一加侖汽油近6元,俄烏戰爭不知如何收場。台灣來的僑民也會問:習近平會打過來嗎?

矽谷老同學正在算稅,快得憂鬱症。已預扣不少,仍要補交五位數的所得稅 。4月房屋稅也快馬追上來了,又是個五位數字的折騰。真的應了詩人艾略特代表作「荒原」的開場:4月是最殘酷的月份(April is the cruellest month)。

這年頭,每天要找一件不開心的事太容易了,想找五件都不難。如果從今起每天找一件開心的事,開始或許有點難,但高興也是可以訓練和培養的,就像一個鄰居說的:「我今天很開心,因為找到南灣最好吃的鮮奶吐司了。」