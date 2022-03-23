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羅康納2024選總統？

周喆

距離2024年總統大選還有兩年，已經暗流湧動，各方都開始布局。最近消息傳出，某民主黨高層顧問正在積極推動矽谷選出的聯邦眾議員羅康納出馬競選總統，如果拜登總統決定2024年不競選連任的話。

多年記者生涯中曾與羅康納有過一些接觸。他最初是以歐巴馬政府的聯邦助理副商務部長的身分，登上矽谷政治舞台，在一些活動常有現身。但早年並不太引人囑目。

羅康納真正進入媒體視野內，是他2014年競選加州第17區聯邦眾議員職位，挑戰時任聯邦眾議員本田實(Mike Honda)。當時他宣布這一消息時，不少人感到驚訝。因為作為代表矽谷很多年的老資格國會議員，那時候的本田實地位非常穩固。他每次競選連任都很輕鬆，從未遇到像樣對手。即使有不少人對本田政策不滿，也都覺得只能等到他做到退休下台再換人了。

但是羅康納改變了這一切。面對這位年輕勁敵挑戰，本田也不得不認真準備選戰，不敢再把競選當成走過場。記得當時有前輩說：「從未看到本田對選舉這樣緊張過」。

2014年的聯邦眾議員選舉，最終本田51%得票率對羅康納的48%得票率驚險過關。羅康納雖然挑戰失敗，但是如此接近的得票率，讓他看到了希望，也讓他積蓄起自己力量。

兩年後，2016年羅康納果然捲土重來，再度挑戰本田。這一次與2014年有很大不同。羅康納獲得壓倒性優勢，最終以61%對39%的得票率戰勝本田，當選加州第17區聯邦眾議員，並連任至今。同時也令本田的政治生涯宣告結束。

很多華人一聽到「進步派」就大搖其頭。羅康納自認是進步派，但在華人中口碑似並不差。與其他進步派相比，他的立場政策還算相對溫和。羅康納跟華人也頗有緣。在矽谷的時候，他曾與華人走得很近，當時還有華人組隊為他助選。

身為職業政客，羅康納仍有率真一面。有一次，中日釣魚島主權爭端升溫。他馬上找華文媒體開記者會，宣示他支持中國擁有釣魚島主權。此舉當然有爭取華人支持，打擊日裔對手之意。但是他事後可能會發現，美國華人對這一議題敏感度沒有他預想的那麼高。

2024總統大選，最大可能仍是和四年前一樣也是拜登對陣川普。羅康納也表態支持拜登連任。看起來羅康納出現在選票上的機會似乎不大。

但是萬一拜登因健康不佳、支持度低等各種原因而決定只做一屆，羅康納的機會就來了。屆時羅康納與賀錦麗這兩位都有印度背景、都來自灣區的新生代競爭民主黨總統候選人、甚至兩人聯手成為搭檔一起進軍白宮，都有可能。

本田 華人 眾議員

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