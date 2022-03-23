羅康納2024選總統？

距離2024年總統大選還有兩年，已經暗流湧動，各方都開始布局。最近消息傳出，某民主黨高層顧問正在積極推動矽谷選出的聯邦眾議員 羅康納出馬競選總統，如果拜登總統決定2024年不競選連任的話。

多年記者生涯中曾與羅康納有過一些接觸。他最初是以歐巴馬政府的聯邦助理副商務部長的身分，登上矽谷政治舞台，在一些活動常有現身。但早年並不太引人囑目。

羅康納真正進入媒體視野內，是他2014年競選加州第17區聯邦眾議員職位，挑戰時任聯邦眾議員本田 實(Mike Honda)。當時他宣布這一消息時，不少人感到驚訝。因為作為代表矽谷很多年的老資格國會議員，那時候的本田實地位非常穩固。他每次競選連任都很輕鬆，從未遇到像樣對手。即使有不少人對本田政策不滿，也都覺得只能等到他做到退休下台再換人了。

但是羅康納改變了這一切。面對這位年輕勁敵挑戰，本田也不得不認真準備選戰，不敢再把競選當成走過場。記得當時有前輩說：「從未看到本田對選舉這樣緊張過」。

2014年的聯邦眾議員選舉，最終本田51%得票率對羅康納的48%得票率驚險過關。羅康納雖然挑戰失敗，但是如此接近的得票率，讓他看到了希望，也讓他積蓄起自己力量。

兩年後，2016年羅康納果然捲土重來，再度挑戰本田。這一次與2014年有很大不同。羅康納獲得壓倒性優勢，最終以61%對39%的得票率戰勝本田，當選加州第17區聯邦眾議員，並連任至今。同時也令本田的政治生涯宣告結束。

很多華人 一聽到「進步派」就大搖其頭。羅康納自認是進步派，但在華人中口碑似並不差。與其他進步派相比，他的立場政策還算相對溫和。羅康納跟華人也頗有緣。在矽谷的時候，他曾與華人走得很近，當時還有華人組隊為他助選。

身為職業政客，羅康納仍有率真一面。有一次，中日釣魚島主權爭端升溫。他馬上找華文媒體開記者會，宣示他支持中國擁有釣魚島主權。此舉當然有爭取華人支持，打擊日裔對手之意。但是他事後可能會發現，美國華人對這一議題敏感度沒有他預想的那麼高。

2024總統大選，最大可能仍是和四年前一樣也是拜登對陣川普。羅康納也表態支持拜登連任。看起來羅康納出現在選票上的機會似乎不大。

但是萬一拜登因健康不佳、支持度低等各種原因而決定只做一屆，羅康納的機會就來了。屆時羅康納與賀錦麗這兩位都有印度背景、都來自灣區的新生代競爭民主黨總統候選人、甚至兩人聯手成為搭檔一起進軍白宮，都有可能。