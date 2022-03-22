普亭三月瘋 更狠更可怕

俄烏之戰打了接近一個月，當初揚言說數天就可拿下全烏的普亭 ，現在久攻不下，更面臨失敗，必將孤注一擲，使出更狠更可怕手段；除了飛彈和火箭猛轟平民建築物，還可能使用化武和核武。北約軍方21日說，俄已在白俄境內部署核武。

停火是最新目標，拜習18日通電2小時，習支持停火和談判；在此之前，俄與美歐之間沒有第三者斡旋，現在有北京，因此「以停火為目的談判」可能已暗中進行。

但俄烏都沒有讓步的空間。土地是談判重點，俄已攻占黑海沿岸的烏南地區，這些土地與克里米亞、以及烏東兩個分離地區相連，普亭不會願意交還這些土地。另一方面，烏克蘭 誓言要保持領土完整，沒有向侵略者割地求和之理。

經濟制裁是另一談判重點。美歐對俄發動空前的經濟制裁，不會輕易放棄。「歐亞集團」的研究報告顯示，俄國 被孤立，經濟將會倒退30年，回到1980年代蘇聯崩潰時的一窮二白狀態。北極熊與北約對峙是歐洲長期問題，美歐必抓住機會，擊潰俄國經濟，讓普亭於十年內再無法侵烏。

普亭的主要目標是基輔，因為拿下基輔，就可解散設在基輔的烏國政府，另立親俄政府。開戰之初，全世界都以為俄軍強大，擔心烏克蘭不堪一擊，但俄軍只是虚有其表，戰鬥力之低，讓舉世失笑。

三月初，英國人利用衛星拍到，長達40哩的俄軍，從白俄邊境一直延伸至離基輔20哩處，這支龐大的車隊(軍隊)，由月初到現在，幾乎完全沒有推進，21日仍離基輔市中心15哩。為什麼這個一字長蛇陣無法前進？英國的情報說，長蛇陣容易被攻擊，受到烏克蘭空軍牽制。另外，俄軍食物和汽油補給不上，軍心渙散。

俄軍包圍東北部的第二大城哈爾科夫、以及東南部的馬立波，但都久攻不下，只能從外圍不斷發射飛彈和火箭。其中馬立波被炸得最慘，1000人避難的劇院被擊中，400人藏身的藝術學校也被擊中，數以萬計的人被困於城市，無法逃難，欠缺食物、飲水和藥物。

俄軍發出最後通牒，限令烏克蘭於21日清晨5時前投降，交換條件是讓平民離開。這是公然用平民生命作要脅，烏總統澤倫斯基已說，烏克蘭戰至最後一人，也不交出馬立波。

普亭是赤裸裸的侵略者，他所說的出兵理由，包括解除武裝和清除納粹，都只是藉口；俄軍不斷殺害平民，造成超過300萬難民，絕不能像北京那樣以俄受到安全威脅作辯護。事實是，俄國威脅烏克蘭，烏克蘭何來威脅武器強大的俄國？