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「記住我這樣活過」

周喆

史丹福大學女子足球隊隊長守門員梅耶(Katie Meyer)3月初被發現死在學生宿舍內。經法醫確認，她死於自殺。這是史丹福大學一年來第四名無預警死亡的學生。

也許只是巧合，梅耶的姓氏令人想起七十年代德國傳奇守門員Sepp Maier。她曾在2019年代表史丹福出戰NCAA全國冠軍賽，擔任主力門將。在與北卡羅納大學的最後決賽互射十二碼決勝時，梅耶表現神勇，撲出兩個點球，幫助球隊奪冠。

外人看來，能進入史丹福大學已是人上人。再有體育明星光環加持，簡直就是天之驕女。很難理解這樣的人為甚麼會選擇自己結束生命？儘管新聞報導裡提到部分線索，但真實原因外人可能永遠無法得知。

梅耶的死，令人想起十多年前，距離史丹福不遠的巴洛阿圖甘恩高中，曾在短時期內有多位亞裔學生自殺。當時對學生自殺現象有過很多討論，提到學生壓力過大，過於苛求完美，無法正確面對挫折等。但是無論結論是甚麼，逝去的年輕生命都無法挽回。

自殺是人類特有現象，與生物求生存的本能相違。因此成為很多不少文學作品題材。倪匡在小說「自殺陰謀」中提出這樣一個觀點：當自殺念頭第一次襲來時，很容易被求生慾望打退。但是自殺念頭會一次又一次重現，每一次都比前一次強烈，並最終壓倒了求生意志。到了這時，自殺就必然會發生。

據報導，梅耶的父母在女兒自殺前幾個小時與她通過電話。當時感覺女兒很開心，沒有異狀。這一點與村上春樹的「挪威的森林」中對幾位自殺年輕人的描述完全一樣。他們的自殺都是毫無預兆，突然發生。

很多人都把「挪威的森林」當成言情小說，這當然沒錯。但是書中也探討了生與死這個人生最大的命題。用書中人物的話說，「死不是生的對立面，而是生的一部分」。

十九世紀俄羅斯作家阿爾志跋綏夫的「絕境」，更把自殺議題上升到人生哲學的高度。如果給這部小說另起個別名，可以叫做「自殺俱樂部」。書中共描寫了一個小鎮上的七個人物先後走上自殺之路。其中有軍官、貴族、大學生等。他們如書名那樣，一個個都因各種原因陷入人生的絕境，無法自拔。全書格調非常灰暗。

「挪威的森林」第二章裡，女主角直子對男主角渡邊說了這樣一句話：「希望你能記住我。記住我這樣活過、這樣在你身邊出現過」。

當初看到句話時並無特別感覺。但是許多年之後再讀，卻是分外感觸。從梅耶到那些甘恩高中學生，每一個自殺的生命都曾經這樣活過。願我們這些還活著的人能記住，他們曾經這樣在我們身邊出現過。

史丹福大學 小說 足球

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