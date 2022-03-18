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洛威爾招生改制爭議 何以收場

劉玉昕

金山教委罷免案，主因洛威爾招生改制引發。如今，罷免案落幕，但招生制度之爭，仍難就此收場。

有近170年歷史的洛威爾高中，自建校起就以分數為招生標準。但過去半個世紀中，圍繞此一問題的攻防戰，一直不曾停歇。

1980年代，有色人種團體提告，要求取締成績標準，增加非、西裔，實現族裔多元化。當時華生已超一半。法院最後裁定，單一族裔比例不得超40%，並規定華生須有更高分數才可入學。

華裔社區對此不滿，堅持抗告。1990年代末，兩造和解，40%的上限取消，但加入非成績因素，如家庭收入、父母學歷等，旨在關照貧困社區和家庭。之後，華裔比例很快回升至50%以上。

疫情期間，因無法正常上課考試，教委會臨時改採抽籤制，之後又決定永久性採抽籤制。此舉引起華裔強烈反彈，雖法院最後否決了教委會決定，但仍允許抽籤制再延一年。

三位新教委上任，一人支持擇優錄取，另兩人則語帶玄機。當時決定永久採抽籤制時，是教委會投票表決，這意味著，新教委會中支持按成績招生的，不占多數。因此，洛威爾招生是復舊還是改制，以及怎麼改，仍在未定之天。

招生要不要看分數，不獨是金山的挑戰，紐約特殊高中取消入學考與資優班的呼聲，芝加哥明星高中取消優質生名額的辯論等，都與金山一樣陷入兩難困境。

招生制度之爭，首先涉及法律層面：私校可按成績擇優招生，靠納稅人資助的公校這樣做就可能違法；其次涉及教育理念：明星高中是為社會選拔培養優秀人才，還是有責任提升全社會整體素質；更重要的，關係到教育資源如何公平分配、如何保障族裔平等。

洛威爾取消成績標準，受傷最深的自是華裔。華裔佔金山人口約20%，但洛威爾華生疫前幾近六成。由此不難理解，華人何以會成為罷免教委的主力。

但社區內對此並非沒有異議。上世紀的討論中，就有華裔團體擔心，過分堅持成績標準，會予人「華裔反平權」印象，傷害族裔融合，到頭來對華人反不利。而且，並非所有華人都成績優秀，不是每個華人家庭都能付得起昂貴的課外補習費用，放棄分數標準，會讓這些貧寒家庭的學子受益。

在平權支持者看來，華人應將眼光放遠，不囿於一城一地。少數族裔中，華人仍屬最弱一支，當所有少數族裔的權利都得到保障，他們的生活品質和社會地位都得到提升，華裔也將從中受益。有機會進入好學校，固然難得，但只有在一個公平的制度下和環境中，華人的努力最終才能獲得回報。

招生 華裔 華人

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