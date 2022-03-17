很多人移民都是子女升學的考量。但到了美國才知好的大學非常難進，以加州 為例，想讀柏克萊 是越來越難了。

柏克萊還不算錄取率最低的加大，2021年數據顯示，最難進的是洛杉磯加大，錄取率10.8%，柏克萊是14.8%。洛加大在2020年還有著14%錄取率，但2021年申請人數增加28%，招生 數減縮4%，兩相擠壓，錄取率大減。柏加大申請者也是增2成8，不過招生數也增加了6%，所以錄取率只從17.5%降到14.5%。

2021年有11萬3千人申請柏克萊，僅1萬6千人如願。其中有2萬2千名原先讀社區學院等校再來申請的轉學生，錄取率高很多，轉學生錄取率是22%。難怪越來越多人先讀社區學院，替父母省兩年學費，又替自己爭取較高的錄取可能。但代價是大一和大二不是在柏克萊度過的，過來人就知道，箇中損失並不小。

外州和國際生申請人也大增三成多。本州孩子危機感焉能不加深 ？

以上都是柏克萊2022年奉命減收學生，引起不少恐慌的原因。加州最高法院要求柏克萊把招生數降回到2020年的水準。這必須削去2629人。迫在眉睫，州議會的參眾兩會成員將士用命，周二通過SB118法案，阻擋住法院的要求，解決了眼前的危機。

無從得知由參議會預算委員會主席Nancy Skinner主導的修法「救」了哪些學生，但加州人上了一堂公民課。 Save Berkeley團體並非無理取鬧，否則法院不會一再支持它的訴求。

柏克萊校園有限，座落於寸土寸金之地，以它的名氣，哪怕每年再多收5千新生也仍會擠破頭。但學生宿舍不夠住，到外頭租屋形同住鴿子籠，學校附近交通擁擠，都是惱人的困擾，公民團體循法上告，要從法的方向尋求解決。等到情況膠著，Skinner在兩周之內動用人脈來解困境，至終參眾兩會投票時都是全票通過，州長紐森數小時內爽快簽字，最大的驅動力在於：學生是無辜的。

州長和州議員這一票投下去並無懸念，政客爭作英雄，要解救小綿羊免受大野狼欺凌。就算柏克萊當局犯了錯，受懲罰的不該是無辜的學生。

SB118修改「加州環境品質法案CEQA」並不是讓校園無法無天增長，而是給出合理的時間責成大學修正改進，不要火燒眉毛才拿學生當肉票。柏克萊沒有贏，是學生權益受到保護。加州最高法院華裔法官劉弘威也曾在柏克萊法學院，他說得很好，能夠在像柏克萊這樣頂尖的學府受教育，對那些家庭環境不是那樣好的學生至關重要，影響到年輕人的就業和未來的收入前景。

這訴求沒人能反對，因為大家都想讀柏克萊。