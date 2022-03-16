美中關係，哪怕有一丁點兒風吹草動，在美華裔社區總能第一時間感受得到。

改革開放初、中期，美中和諧融洽，不管新老移民，即使剛下飛機的留學生，都能感受到老美的熱情和友善。

近年美中不睦，華裔便開始遭一些人白眼。疫情 爆發後，各地頻頻發生仇亞事件，許多耆老遭無端攻擊，被辱罵「滾回中國去」。

疫情未去，俄羅斯突然入侵烏克蘭。戰場上，不見美中軍人的身影，但從戰爭第一天起，美中兩國就深深捲入其中。而更不幸的是，美中似乎站到了對立面。也因此，中國對戰事的反應，從官方表態到社群網留言，都成了輿論關注的對象。

推特近日發起「大翻譯運動」，專門搜集中國烏戰言論譯成英文。擺明了，是要將中國對俄一面倒的支持，用放大鏡展示在世界面前。

對兩年前川普藉病毒攻擊北京、煽動對亞太裔的仇恨，人們仍心有餘悸。而隨烏克蘭戰火延燒，對中國的怨恨將再次升高，並很有可能殃及海外華人 ，想來令人憂心。

說中國輿情一面倒挺俄，不符事實。社會各界包括大學與研究機構，許多人反對俄入侵，亦有人提醒政府不要與普亭 站到一起，但由於新聞檢查緣故，反俄聲音全被屏蔽了。

國務院參事室胡偉教授就曾發文，「俄烏戰爭的可能結果與中國抉擇」，提醒高層小心，切莫誤判時局。

胡認為，普亭侵烏難達目的，更可能的結果，是專制政權土崩瓦解。而美國將重回世界領導地位，美歐更加團結。在此框架下，中國如不主動有所作為，等戰爭落幕，勢將成美歐下一個圍堵目標。

作者建議，不要與普亭綁在一起，盡快切割；放棄保持中立，選擇世界主流立場；實現突圍，避免被西方進一步孤立；盡可能阻止普亭，為世界和平立功。

此文一出，即被秒殺。而主導目前輿論場的，則是鄭永年等人的文章。

鄭文認為，烏戰表明，舊的世界秩序已經崩潰，新秩序即「大國強人政治」正在形成；戰爭牽制了美國，使其無暇顧及印太地區，這正是中國的機遇；因此，只要不犯顛覆性戰略錯誤，中國現代化進程不僅不會中斷，反而更有能力和意志在新的國際秩序構建中扮演更重要角色。俄烏開戰，意味著地緣政治的天枰，再次傾向中國。

鄭是中南海顧問，文章在俄烏開戰後三天發表，之後廣泛流傳。紐時記者據此文斷言，中國決策層顯然已達共識：中國將成為俄烏戰爭的最大贏家。

中國不是只有一種聲音，但外界只能聽到一種。偏聽則暗，「大翻譯」若偏聽偏譯，外界對華人的偏見，則只會加深，華人社區不能不小心。