電動車能解救油價危機嗎？

烏克蘭戰火很遠，加油站 則就在家門口。你聽不見槍砲聲，但是價目表上的數字一清二楚。俄國入侵烏克蘭戰爭對每個人最直接的影響，莫過於汽油價 格。美國是車輪上的國家。這種影響是每位駕車人都感受得到。加油站價格表每調漲一次，大家都體驗到切身之痛。

俄烏戰爭爆發以來，油價飆升已成為地方新聞最新熱點。印象最深一條，加州某駕車人用手機APP查到某加油站有最低油價，趕快開車過去想給車子加油。但是到達時卻發現那裡油價已經又調漲了，比他剛才查到價格又高了不少。

Costco大賣場加油站因為油價相對便宜，最近大排長龍，完全可以預期。Uber和Lyft等網約車司機更是受高油價衝擊最大的族群之一。為了生存，他們想出五花八門新招以節省油費開支。

這次俄烏戰事再一次讓我們看到美國這個巨人的「阿基琉斯之踵」，即對於化石燃料的嚴重依賴。俄國之所以敢有恃無恐，也就因為它是世界最大油氣輸出國，別國都有求於它。目前白宮對油價高漲的選擇很有限。發展新能源科技，減少對化石燃料依賴，是當務之急。

當前新能源科技，最有前途，市場化最成熟應屬於電動車 。一些地方政府和生產商更是把這次能源危機看作推廣電動車的良機。但是電動車真的是解決高油價問題的良方嗎？

加州政府很積極推廣電動車。不久前剛宣布加州已售出第一百萬輛電動車。州長辦公室還專門向車主致賀。主流媒體在報導時，特別強調車主是普通藍領工人，不是矽谷富豪或科技新貴。這是一種刻板印象，覺得電動車是富人的玩具。但同時也說明電動車尚未普及。

從長遠來說，電動車取代燃油車是必然的趨勢。但是以目前的技術，電動車對於緩解高油價壓力，仍是「遠水難救近火」。駕車人還要忍受一段時間高昂油價。

首先，當前電動車平均售價近6萬元，相對燃油車並沒有價格優勢，而且貨源不夠充足。買回家後充電更是問題。電動車充電時間長，充電站又少，遠不如燃油車加油那麼方便。更重要的是，現在電動車都用鋰電池儲電。鋰是稀缺資源，地球上分布很不均衡，主要位於中國、澳洲等少數國家。當前美中關係低迷，電動車產業對鋰的需求能否得到保障，存在不少變數。也許要等到開發出取代鋰電池的新型廉價電池技術後，電動車普及率才能取得突破。

如果有一天，電動車充電站像今天的加油站一樣隨處可見，充一次電只要幾分鐘，就像加一次油那樣方便，高油價噩夢一去不復返，美國這個車輪上的國家才會更強大。