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烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

扭轉挺俄印象 中國能做什麼

 劉玉昕

俄烏開戰以來，中國似一直處於「被動」局面，但近日態度有轉變。戰事之初，對俄百分之百支持，公開聲明兩國合作無止境無上限。但日前，中國領導人表示對戰火下的烏國人民深感同情、願提供人道援助、適當時機參與斡旋。這一變化，顯示對俄烏戰爭的判斷在調整中。

對俄國侵烏中國事先到底知不知情，有不同說法。可能情形是，普亭輕描淡寫地告知，將對烏採取行動，但未說明行動規模，致使中方誤判並表示理解支持。但不管何種情形，現已不重要，重要的是，當世界大多數國家異口同聲譴責血腥入侵時，中國被認為是站在俄一邊的。

戰前兩國領導人互動，開戰後官方未批俄反批美挑起戰端，官媒自媒一片挺俄聲…，在在表明中國態度。對中國記者戰地採訪俄軍、拒稱「侵略」、拒播被轟炸國血腥現場而轉播俄電視台編撰畫面，美國電視都作了轉播報導；而社群網上，普亭早成了眾多恨美族頂禮膜拜的英雄。

所以，雖中國明確表示，尊重任何國家包括烏克蘭的主權不容侵犯，提倡通過和談解決爭端，有意拉開與俄的距離，但事實上中國已被綁在了普亭戰車上。不過，為讓世界了解自己維護和平和主權的立場，去除偏見，中國還是有很多事情可做。亡羊補牢，未為遲也。

一，採取主動方式，出錢出力，向烏難民伸出人道援手。除政府撥款，亦可借民間力量，與國際組織合作，派遣醫護、贈送藥物，幫助逃難家庭和兒童，並承諾幫助烏國戰後重建。

二，積極調停斡旋，一邊維護烏的主權尊嚴，一邊利用與俄烏兩國友好關係，提擬停火協議，居間和解，讓人們看到世界大國應有的擔當、誠意和努力。特別是，利用與普亭的特殊交情，勸阻其進一步擴大戰火。

三，調整宣傳報導，派官媒到烏國戰場，讓國人了解烏國民眾的災難和犧牲，了解戰爭血腥殘酷，而不是轉播俄官方報導，或只慰問入侵俄軍。

四，不要封殺網上批俄聲音。中國很多民眾挺烏，但他們的聲音被封殺，嚴重者被喝茶，所以給外人印象中國所有一面倒。放開網路管制，呈現真實民意，有助改變世界對中國的成見。

五，放棄戰狼外交策略，重塑大國雍容風範，不求睚眦必報，不逞口舌之快。不耍小聰明，要有大智慧。俄指稱美在烏克蘭設生化基地，不必隨俄起舞；藉機指責美國傳播病毒，只會予人口實，認為中國還在試圖掩蓋什麼。

孟子云，得道多助失道寡助。戰爭尚在進行，但結局已不難預料，普亭最終將失敗收場，只不知何時及以何種方式。對此，被拉上戰車的人不能不早思因應之策。

普亭 烏克蘭 社群

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