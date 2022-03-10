你叫警察？他不在乎！

有歹徒闖入鄰居的院子，這事在鄰里群中激起討論。治安很亂，故事很多，但這次有幾個特點。

第一，它發生在晚上7點鐘，家家戶戶還熱鬧生活著。

第二，兩歹徒跳過側門圍牆進入。可見圍牆側門上鎖也沒用。

第三，主人在家。歹徒看到有人在，轉身要逃，但已觸動安全錄像機，主人夫婦打開前門察看，見有二人從側門衝出，上了一部車逃走。

第四，主人朝狂奔中的歹徒喊：我們要叫警察 ！其中一個還回嗆 ：「 我們不在乎。（We don’t care！） 」

好幾天過去了，這聲「We don’t care 」仍迴蕩在矽谷住宅區暗夜街道上。二賊果真不在乎，群組有住幾條街外的人回應，大約一小時後，他們那兒也發生一模一樣的事端，應是犯罪雙人組已轉往下一個目標去了。鄰里群議論說，報警也沒用的。難怪不在乎。

加州 州長紐森 周二晚上剛發表州情咨文，很多人洗耳恭聽自己最在乎的治安問題。紐森說加州會找到治安問題根源，州府並未對目前的敗壞冷感，但也不會再走回已經證明無效的老方法去。

紐森最上心頭的是遊民安置，他曾說過去成績很丟臉，於是去年加州投下120億元，有5萬8千多人不必再露宿街頭。

其實加州治安也很丟臉，但他給的只是模稜兩可的承諾。

洛杉磯的亞凱迪亞市一華人半夜1點有賊人闖進他家，挨近他六歲和九歲孩子房間，他急得開了兩槍，覺得自己保護妻小，為所當為，「 華人不是好欺負的！ 」 這事見報後，不少人更在想購槍自保的可能性。

在舊金山灣區最貴的希爾斯堡和阿賽頓，NBC電視新聞播出團夥偷豪宅保險櫃的錄像帶，根本就是好幾人一起，一步步把鐵櫃搬走的，明目張膽。

南灣莫甘山市長候選人透納近日投書英文報，再度責怪加州47號和57號提案雖然一個叫「鄰里與學校安全法案」，一個叫「恢復公共安全法案」，實施後卻是讓加州人住在惡地。涉案只要低於950元，即使每天犯一案，劣跡也不會累積。警察來處理，歹徒拿致命武器拒捕也不算重罪。

他舉例，有個女的從2011年後已被抓41次，保釋22次。另有個男的，一年被逮17次。他問：難道多抓、放幾次就能自動改邪歸正嗎？

推翻47提案的努力從未停過，但如洛杉磯時報等媒體則認為這些憤怒和指責搞錯了方向，另說出道理一大串。

竊賊可以邊跑邊囂張喊：「我們不在乎」，州長紐森卻必須在乎，不然這個加州真的不必住了。