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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

戰事緊，舊時同窗應無恙?

周喆

很多年前在灣區讀大學時，同學裡有一位金髮女生，名字叫安娜。她講話時英語帶有明顯異國情調。姓氏則是那種有很多音節，結尾帶「skaya」，典型的俄式風格。時間長了互相也比較熟。筆者之前因興趣而修過一學期的俄語課。難得遇到母語為俄語人士，便有時用僅記得的幾句「洋涇浜」俄語與她聊天，她竟然也能聽懂。

有一次課餘閒暇，大家聊得很開心。但是當聽到說「你們俄國如何如何」時，剛才還有說有笑的安娜頓時收起笑容，很嚴肅地告訴我：她是烏克蘭人，不是俄羅斯人。尷尬之餘，也為她對這個年輕國家的執著認同而肅然起敬。

有一次過新年時安娜寄來一張賀年片，上面是她的故鄉，烏克蘭首都基輔市的風景照。依稀記得照片上有一座大教堂，還有一條大河。想來應該就是烏克蘭的母親河-第聶伯河。

可惜後來幾經搬遷，這張賀年片現在已經找不到了。再往後畢業了大家都各忙各的工作生活，以至於聯絡漸少，最後竟完全失聯。

直到最近俄烏戰爭，新聞上鋪天蓋都是烏克蘭，才突然又想起這位以前的烏克蘭同學。這麼多年過去了，不知她現在怎麼樣？

俄國入侵烏克蘭戰爭已將近兩個星期。戰事的影響已經從軍事對抗和政府外交折衝層面，擴展到地方和民間層面。灣區多個城市相繼舉行聲援烏克蘭的示威活動，華人也沒有缺席。最近台灣社區發起為烏克蘭募捐。南加也有華人自發向當地烏克蘭裔小商家捐助。

最新消息，南灣的聖他克拉拉縣準備中斷與俄國莫斯科的姊妹市關係。聖荷西市也正在考慮中斷與俄國葉卡捷琳堡的姊妹市關係。

姊妹市是兩個國家城市之間的民間最高交流層面。雖然象徵性多於實質意義，但也是一個城市國際價值的體現。以前當記者時，曾經採訪過聖縣與莫斯科姊妹市委員會主辦的慶祝活動，當時還請來灣區的俄裔女性表演民間舞蹈助興。那時的熱鬧再對比眼下局面，真是令人不勝唏噓。

這次戰事讓我們了解，灣區有不少俄裔與烏裔移民。不知戰爭對他們有怎樣的影響？他們之間如何相處？矽谷科技公司也有相當多的俄裔工程師。當前美國社會反俄反戰情緒高漲，不知他們如何自處？他們對俄烏戰爭、對普亭的立場又如何？這些都是媒體可以關注發掘的題目。

記得那時安娜是和先生一起移民來美國，她先生在矽谷科技公司工作。如果他們還在灣區，現在一定很關注烏克蘭戰局，一定很擔心處在戰火中基輔的家人。如果他們不幸現身在母國烏克蘭，那只有為他們祈福，祝他們全家平安。

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