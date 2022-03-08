蘋果推平價iPhone 股價反彈？

蘋果 8日舉行發布會，推出的產品包括新的iPad Air和Mac Book，分別採用更強的A15和M2晶片，但更矚目的應是399元的平價iPhone SE。蘋果股價 近日下跌，7日收市159.3元；8日發布會後，股價會否反彈？

摩根史坦利分析師胡柏蒂(Katy Huberty)去年底率先報導iPhone SE，看好這一平價iPhone，一年內可將蘋果股價推高20元。另一著名蘋果分析師艾維斯(Dan Ives)日前表示，全球對399元的iPhone SE有強勁需求，蘋果因此可多銷3000萬支iPhone。胡柏蒂的蘋果目標價是210元，艾維斯則是200元。

但眼前的俄烏戰爭，不但持續，且有惡化跡象。7日美國原油暴升至130元一桶，創13年來紀錄；白宮和國會都說要對俄實施「能源制裁」，即美國和盟友一起禁止俄國石油和天然氣進口。如果制裁真的推行，必將進一步推高石油和天然氣價格；高油價又會推高通膨，高通膨則損害經濟。

7日全美一般無鉛汽油每加侖突破4元；在灣區，每加侖早就升破5元，筆者4日到雪佛龍加油，加滿一缸油，就要82.5元，油價飆升的壓力，已成為民生不能承受的重。

在戰爭和油價的壓力下，美股7日大跌，道指跌800點，是兩年來之最；以科技股為主的那指，跌482點；史坦普500跌127點，跌至4201點，逼近2月24日戰爭爆發當天創下今年以來最低的4117點。在這種氣氛下，蘋果股價8日能否反彈？

乍看之下，8日美股難看好，但仔細看，股價反彈不無可能。第一，7日道指和那指大跌，跌市後反彈，亦屬正常(只要戰爭沒有大不利的消息)。第二，蘋果每年舉行三次產品發布會，分別於3、6和9月，這次發布會主打iPhone SE；兩年前已證實，這一平價iPhone銷量不錯，證明iPhone在平價手機市場有需求。第三，7日下午，有一則關於「蘋果汽車」的消息，市場可能對此作出反應。

南韓的「商業新聞」報導，蘋果與南韓一家公司達成協議，由該公司為蘋果生產自駕車的基板。這個消息證實，蘋果確實在造車，而且是自駕車，新車可能在2024年上市。華爾街看好「蘋果汽車」，認為只要蘋果決定生產汽車，它的品牌就是競爭力的保證，將成為蘋果成長和收入的保證。

分析師艾維斯一個月前將蘋果目標價訂為200元時估計，蘋果今年的市值將會升至3.2兆元；另一更著名的蘋果分析師蒙斯特(Gene Munster)3日說，短期言，蘋果股價會因戰爭和升息而波動，但長期來說，蘋果是買入的最佳對象；他認為，蘋果的市值，三年內可升至4兆，而不只是3兆。