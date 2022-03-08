我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

蘋果推平價iPhone 股價反彈？

邱鴻安

蘋果8日舉行發布會，推出的產品包括新的iPad Air和Mac Book，分別採用更強的A15和M2晶片，但更矚目的應是399元的平價iPhone SE。蘋果股價近日下跌，7日收市159.3元；8日發布會後，股價會否反彈？ 

摩根史坦利分析師胡柏蒂(Katy Huberty)去年底率先報導iPhone SE，看好這一平價iPhone，一年內可將蘋果股價推高20元。另一著名蘋果分析師艾維斯(Dan Ives)日前表示，全球對399元的iPhone SE有強勁需求，蘋果因此可多銷3000萬支iPhone。胡柏蒂的蘋果目標價是210元，艾維斯則是200元。 

但眼前的俄烏戰爭，不但持續，且有惡化跡象。7日美國原油暴升至130元一桶，創13年來紀錄；白宮和國會都說要對俄實施「能源制裁」，即美國和盟友一起禁止俄國石油和天然氣進口。如果制裁真的推行，必將進一步推高石油和天然氣價格；高油價又會推高通膨，高通膨則損害經濟。 

7日全美一般無鉛汽油每加侖突破4元；在灣區，每加侖早就升破5元，筆者4日到雪佛龍加油，加滿一缸油，就要82.5元，油價飆升的壓力，已成為民生不能承受的重。 

在戰爭和油價的壓力下，美股7日大跌，道指跌800點，是兩年來之最；以科技股為主的那指，跌482點；史坦普500跌127點，跌至4201點，逼近2月24日戰爭爆發當天創下今年以來最低的4117點。在這種氣氛下，蘋果股價8日能否反彈？ 

乍看之下，8日美股難看好，但仔細看，股價反彈不無可能。第一，7日道指和那指大跌，跌市後反彈，亦屬正常(只要戰爭沒有大不利的消息)。第二，蘋果每年舉行三次產品發布會，分別於3、6和9月，這次發布會主打iPhone SE；兩年前已證實，這一平價iPhone銷量不錯，證明iPhone在平價手機市場有需求。第三，7日下午，有一則關於「蘋果汽車」的消息，市場可能對此作出反應。 

南韓的「商業新聞」報導，蘋果與南韓一家公司達成協議，由該公司為蘋果生產自駕車的基板。這個消息證實，蘋果確實在造車，而且是自駕車，新車可能在2024年上市。華爾街看好「蘋果汽車」，認為只要蘋果決定生產汽車，它的品牌就是競爭力的保證，將成為蘋果成長和收入的保證。 

分析師艾維斯一個月前將蘋果目標價訂為200元時估計，蘋果今年的市值將會升至3.2兆元；另一更著名的蘋果分析師蒙斯特(Gene Munster)3日說，短期言，蘋果股價會因戰爭和升息而波動，但長期來說，蘋果是買入的最佳對象；他認為，蘋果的市值，三年內可升至4兆，而不只是3兆。

蘋果 iPhone 股價

上一則

北加州客家同鄉會新春年會 延續客家文化

下一則

薩拉度加圖書館之友 邀約「樂舞者」表演台原住民舞蹈

延伸閱讀

蘋果與韓企密謀關鍵材料 首輛Apple Car 2024年推出

蘋果與韓企密謀關鍵材料 首輛Apple Car 2024年推出
iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機
跟進蘋果、微軟 三星暫停出貨俄國

跟進蘋果、微軟 三星暫停出貨俄國
庫克9900萬美元薪酬 蘋果股東年會「准了」

庫克9900萬美元薪酬 蘋果股東年會「准了」
蘋果員工4/11起 每周須進辦公室2天

蘋果員工4/11起 每周須進辦公室2天

熱門新聞

東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料