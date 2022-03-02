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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

一場不知如何結束的戰爭

劉玉昕

俄羅斯侵烏已一周，俄軍雖各方面佔盡優勢，但進攻並不順利。

烏克蘭民眾展開街頭阻擊，總統澤倫斯基拒絕離開國土堅持抗戰，既鼓舞了士氣，也爭得國際社會同情和支援，俄軍本想長驅直入，卻意外受挫。

但許多分析也指出，俄軍失利是暫時的。為減少傷害平民，俄軍開始並未投入重火力。遭遇阻擊和損失後，會擴大攻勢，如投入更多地面部隊，更大火力的武器，也不排除將民生設施和政府機構作為目標狂轟亂炸。

同時，烏克蘭不會屈服，有國際輿論聲援、武器彈藥支持，抵抗運動會進一步向有組織、更縱深的狀態發展。

俄烏戰事，更殘酷、更慘烈的衝突場面，恐怕還在後頭。

早期孤立的年代，大國憑武力滅掉鄰國小邦，可讓它短時間內完全消失，或俯首稱臣從此歸順。但現代戰爭不同程度上都是「代理人戰爭」，戰場對抗的背後，是更大更廣泛的勢力較量，從暫時的得失難以預判未來結果。

不過有一點無疑，戰爭就像泥潭，跳進去容易，想出來難。戰爭挑起者總是打如意算盤，攻城掠地達至目標，但常常形勢不由人。

季辛格說，他親自經過的幾次戰爭幾乎無一例外：只知戰爭何時開始，不知戰爭何時結束或如何結束。

俄烏戰爭，恐也難逃此一魔咒。

北約問題是此次戰事的直接肇因。有論者指，因美歐在北約擴張上咄咄逼人，才將普亭逼到牆角；沒人願意看到，最先進的武器就部署在自家門口，對西方早存戒心的俄羅斯更其如此。美歐有自身安全考量，但忽略了俄羅斯對國家安全的合理擔憂。

因此，此次俄軍進犯，首要目標就是遏止北約擴張。日前第一輪談判，普亭開出停火條件之一，就是烏克蘭非軍事化，目的就是不要把烏變成北約制俄的前哨。但是，這並非普亭的最終目標。

前蘇聯一夕間土崩瓦解，是數代俄國人洗刷不掉的恥辱；擴大版圖重振大俄羅斯聲威，才是普亭及俄國民族主義者內心深處的渴望。此次攻烏，並不像有些媒體所說，是「普亭一人的戰爭」，而有其深厚的大俄羅斯民族主義基礎；地緣政治衝突的背後，仍然是兩種價值體系和兩種意識形態的碰撞。

但藉由戰爭和殺戮以求民族自強，早被證明是一條走不通的死路。像其他專制者一樣，普亭生活在自己的世界裡，當異己者的批評被封閉，他所能聽到的都是想聽到的聲音，由此導致對形勢的誤判，作出錯誤的決定。

今天的俄羅斯國力，已難再與與美歐列強對決；一場泥潭式的血腥戰爭，最終帶給俄羅斯人的災難，不會比烏克蘭人遭遇的少。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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