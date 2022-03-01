臉書股價減半 是入市時候？

臉書 (那指代號FB)股價 ，2日收市211元，比去年9月1日的384元減少了45%。由於股價接近減半，對投資者具有巨大吸引，現在可能是入市的時候。但情況是否真的如此？

今年2月2日，臉書財報，由於每股獲利不及預期(每股3.67元，不及預期的3.84元)，加上臉書對今年的廣告收入預計，因蘋果的隱私限制而損失100億，所以股價大跌26%，市值蒸發了2300億(從9000億減至6600億)，創下美國公司歷來單日最大市值跌幅。目前的股價行情，基本上與財報時的形勢相似，換言之，財務基礎與一個月前相同，之前不利，現在仍然不利。

過去一個月，臉書有一利好消息；查克柏格宣布，將打造人工智能的語音助理，可協助用戶製造自己的人工智能阿凡達，藉此進入元宇宙 (metaverse)的虚擬世界，與人互動。臉書這個元宇宙技術的發展方向，被視為有助落實和推廣元宇宙的業務。臉書去年10月改名為「Meta Platforms」，目的就是要集中開發這方向的業務。

但多項不確定因素可能影響臉書的股價。臉書上季的每月活躍用戶為19.2億，比再上季的19.3億減少了100萬；相對於接近20億的用戶人數，減少100萬並不算多，但這個數字卻十分敏感，因為這是臉書17年來首次用戶人數減少。

17年來，臉書本身的平台，以及包括臉書、Instagram、WhatsApp和Messenger的四大平台，用戶人數一直在增加，上季增至29億。但臉書本身的平台人數卻減少，因此可能成為新趨勢，對臉書來說可能是一大不利因素。

另外，臉書預估今年廣告收入將因蘋果的隱私規定而減少100億，這個情況將是一個定時炸彈，對今年餘下三季的廣告收入將造成衝擊；收入減少，股價就可能下跌。臉書98%的廣告收入都來自互聯網，2021年收入達1180億。

烏克蘭戰爭是最新的不穩定因素。網上出現的戰爭假新聞，已成為臉書、推特、蘋果、谷歌和微軟的新課題，臉書在24日俄侵烏後的24小時內，發現不少由俄國帳戶發出的假新聞(例如暗殺烏克蘭總統)，因此刪除了40個俄國帳戶。但莫斯科警告臉書，如果繼續限制消息發布，俄國將會禁用臉書。臉書希望避免捲入漩渦，但如果避免不了，可能影響到股價。

總言之，臉書股價減半，對投資者來說，具有巨大吸引力，但現在可能還不是入市的時候。至少要等俄烏戰爭和聯準會連串升息這兩大股市波動因素得到澄清後，才是考慮入市之時。聯準會將於3月15和16日舉行議息會議，會後可能宣布第一次升息。