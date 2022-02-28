全世界看著戰火中的烏克蘭 ，看著硝煙下處處廢墟的基輔市。從舊金山市政廳到巴黎艾菲爾鐵塔，從羅馬古競技場到柏林勃蘭登堡門，各國地標晚上打出藍黃兩色燈光，為烏克蘭、為和平祈福。

自從俄羅斯軍隊23日悍然入侵烏克蘭以來，二戰以來歐洲最大規模戰爭進入第五天。由於俄烏兩國軍力懸殊，戰前普遍預測這是雞蛋對石頭的較量，烏克蘭軍隊將迅速崩潰，俄軍將輕易獲勝。

但事實證明這種情況並未出現。截至本文發稿，烏克蘭仍在抵抗，基輔仍在戰鬥；俄軍損失慘重，騎虎難下。這場不對稱的戰爭中進行到目前，有幾個片段值得回顧。

第一個片段：一對烏克蘭青年在舉行婚禮後的第二天，雙雙拿起步槍上了戰場，神情平靜好像這是日常生活一部分。

第二個片段：烏克蘭前總統波羅申科穿著軍裝，手持自動步槍在基輔街頭接受CNN電視採訪。波羅申科是現總統澤倫斯基的政敵。澤倫斯基上台後曾以「貪腐罪」通緝波羅申科。當時已經在外國的波羅申科主動回國「投案」。現在他用行動證明對這個國家的忠誠。

第三個片段：美國數次表示願幫澤倫斯基撤離基輔，都被他拒絕：「我需要彈藥，不需要搭便車」。他還發視頻向歐洲各國領袖訣別：「這可能是你們最後一次看到我還活著」。

當新婚夫婦和前總統都義無反顧地拿起武器走向戰場，當現任總統決意為國捐軀時，這樣的國家不可戰勝。你可以消滅他們，但是你無法打敗他們。

澤倫斯基和波羅申科都是烏克蘭的好兒子。如果都能從這場戰爭中活下來，希望這兩個男人化敵為友。

網友翻出希特勒1939年入侵波蘭前的講話，與普亭 入侵烏克蘭前的講話對比，如出一輒。一樣的殺氣騰騰，一樣的顛倒黑白。

戰事讓外界了解，原來有很多中國人在烏克蘭生活。開戰第一天，中國駐烏大使館要中國公民外出時打出中國國旗。他們可能覺得中俄是盟友，俄軍一定善待中國人。但是完全沒有考慮到烏克蘭人對中國的感受。僅隔一天，大使館又一百八十度轉彎，要求中國人不要暴露出明顯標誌。如此粗糙混亂的政策，也是中國在俄烏衝突中尷尬位置的寫照。

無論最後勝負，俄國 注定成為國際棄兒。中國的親俄立場已受質疑，「是否成為最後一個譴責俄國的主要大國」。中國在聯合國安理會為俄國開脫，官媒將俄軍侵烏粉飾成「特別軍事行動」。國內社群媒體和自媒體更「一邊倒」挺俄，令人懷疑普亭在中國的支持率比在俄國還高。如果中國選擇將自己綁在普亭戰車上，勢必極大損害中國的國際形象和利益。