我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

戰火中的幾個片段

周喆

全世界看著戰火中的烏克蘭，看著硝煙下處處廢墟的基輔市。從舊金山市政廳到巴黎艾菲爾鐵塔，從羅馬古競技場到柏林勃蘭登堡門，各國地標晚上打出藍黃兩色燈光，為烏克蘭、為和平祈福。

自從俄羅斯軍隊23日悍然入侵烏克蘭以來，二戰以來歐洲最大規模戰爭進入第五天。由於俄烏兩國軍力懸殊，戰前普遍預測這是雞蛋對石頭的較量，烏克蘭軍隊將迅速崩潰，俄軍將輕易獲勝。

但事實證明這種情況並未出現。截至本文發稿，烏克蘭仍在抵抗，基輔仍在戰鬥；俄軍損失慘重，騎虎難下。這場不對稱的戰爭中進行到目前，有幾個片段值得回顧。

第一個片段：一對烏克蘭青年在舉行婚禮後的第二天，雙雙拿起步槍上了戰場，神情平靜好像這是日常生活一部分。

第二個片段：烏克蘭前總統波羅申科穿著軍裝，手持自動步槍在基輔街頭接受CNN電視採訪。波羅申科是現總統澤倫斯基的政敵。澤倫斯基上台後曾以「貪腐罪」通緝波羅申科。當時已經在外國的波羅申科主動回國「投案」。現在他用行動證明對這個國家的忠誠。

第三個片段：美國數次表示願幫澤倫斯基撤離基輔，都被他拒絕：「我需要彈藥，不需要搭便車」。他還發視頻向歐洲各國領袖訣別：「這可能是你們最後一次看到我還活著」。

當新婚夫婦和前總統都義無反顧地拿起武器走向戰場，當現任總統決意為國捐軀時，這樣的國家不可戰勝。你可以消滅他們，但是你無法打敗他們。

澤倫斯基和波羅申科都是烏克蘭的好兒子。如果都能從這場戰爭中活下來，希望這兩個男人化敵為友。

網友翻出希特勒1939年入侵波蘭前的講話，與普亭入侵烏克蘭前的講話對比，如出一輒。一樣的殺氣騰騰，一樣的顛倒黑白。

戰事讓外界了解，原來有很多中國人在烏克蘭生活。開戰第一天，中國駐烏大使館要中國公民外出時打出中國國旗。他們可能覺得中俄是盟友，俄軍一定善待中國人。但是完全沒有考慮到烏克蘭人對中國的感受。僅隔一天，大使館又一百八十度轉彎，要求中國人不要暴露出明顯標誌。如此粗糙混亂的政策，也是中國在俄烏衝突中尷尬位置的寫照。

無論最後勝負，俄國注定成為國際棄兒。中國的親俄立場已受質疑，「是否成為最後一個譴責俄國的主要大國」。中國在聯合國安理會為俄國開脫，官媒將俄軍侵烏粉飾成「特別軍事行動」。國內社群媒體和自媒體更「一邊倒」挺俄，令人懷疑普亭在中國的支持率比在俄國還高。如果中國選擇將自己綁在普亭戰車上，勢必極大損害中國的國際形象和利益。

烏克蘭 俄國 普亭

上一則

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

下一則

CoreLogic預測：房價增長勢頭將放緩

延伸閱讀

柏林10萬人上街反戰 烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運

柏林10萬人上街反戰 烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運
安倍：美國應捨棄戰略模糊 明確表示防衛台灣

安倍：美國應捨棄戰略模糊 明確表示防衛台灣
評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點
烏軍若「頑強抵抗」10天就能逼出俄談判？

烏軍若「頑強抵抗」10天就能逼出俄談判？
普亭下令核嚇阻部隊警戒 美國北約齊譴責

普亭下令核嚇阻部隊警戒 美國北約齊譴責

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面