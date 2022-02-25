儘管美歐一再警告阻止，普亭 還是一意孤行，對烏克蘭 發起全面戰爭，規模之大攻勢之猛，遠超美歐預估。

從去年底開始在俄烏邊境增兵，普亭給外界的印象似多曖昧。雖數年前侵占克里米亞，外界就懷疑俄有吞烏的野心，人們對普亭真實想法仍拿不準。但普亭日前的開戰宣言，終於透露了真實想法，讓外界一窺究竟。

如拜登所說，這是一場蓄謀已久的戰爭。數月來美國一直提醒，普亭要攻烏，但連烏國總統都不願相信，開戰最後一刻還試圖與普亭通話。但普亭宣言說：「我們都準備好了，所有必要決定都已作出。」並威脅，「無論誰試圖阻擋我們的道路，…俄羅斯 將立即作出反應，其後果將是在整個歷史上從未見過的。」

克格勃出身的普亭，老謀深算步步為營。先集結軍隊，再宣布承認烏東親俄地區獨立，到全面開戰，一是試探美歐反應，但主要是為穩住國內輿情，突然的攻擊會掀起更大反對聲浪。

普亭「吾意已決」，也是吃定了「美國所能做的，至多制裁而已」。拜登多次表示，不會參加烏國地面作戰，這在一定程度上減少了普亭的後顧之憂，但戰略專家多贊同美國作法，核武大國若直接捲入面對面衝突，恐將帶來意想不到的災難後果。

獨裁者盡可擺出「我是流氓我怕誰」的姿態，並不惜付諸行動，但民主國家卻承受不起如此毀滅性的風險。

普亭的真正目的，既不是他自己所說的維和反恐，也不是支持親俄力量，甚至也不為推翻現總統，扶植傀儡政權，抵制北約東擴。普亭是要徹底消減烏克蘭，重拾俄羅斯舊日輝煌，獨裁統治數十年後，在俄歷史上留下自己的功名。

普亭說，烏克蘭沒有獨立建國傳承，它是列寧人為創造的「加盟共和國」，蘇聯崩塌時被割裂出去而建立所謂國家。人們說烏是俄的鄰國，但實際是俄歷史的一部分。簡言之，是共產主義作孽，讓烏從俄羅斯分離出去，現在「你們要去共產化嗎？正合吾意。讓我來告訴你什麼是去共產化。」

普亭的野心，不只要一雪前蘇聯崩潰之恥，重塑蘇美冷戰對峙格局，而是要重現1917年之前的大俄羅斯沙皇帝國的雄風。

普亭有許多中國追隨者，被視為生未逢時的好男兒，俄羅斯更被一些人妄贊為戰鬥民族。殊不知，這一稱號是海蘭泡和江東64屯7000多華人生命，和自鴉片戰爭至斯大林300多萬平方公里被強占的華夏土地造就的。

論者稱，普亭侵烏可能被視為解決台海問題的參照，但歷史表明，一個專制獨裁不受制約的俄羅斯，對中國是禍不是福。