我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

普亭的沙皇夢

劉玉昕

儘管美歐一再警告阻止，普亭還是一意孤行，對烏克蘭發起全面戰爭，規模之大攻勢之猛，遠超美歐預估。

從去年底開始在俄烏邊境增兵，普亭給外界的印象似多曖昧。雖數年前侵占克里米亞，外界就懷疑俄有吞烏的野心，人們對普亭真實想法仍拿不準。但普亭日前的開戰宣言，終於透露了真實想法，讓外界一窺究竟。

如拜登所說，這是一場蓄謀已久的戰爭。數月來美國一直提醒，普亭要攻烏，但連烏國總統都不願相信，開戰最後一刻還試圖與普亭通話。但普亭宣言說：「我們都準備好了，所有必要決定都已作出。」並威脅，「無論誰試圖阻擋我們的道路，…俄羅斯將立即作出反應，其後果將是在整個歷史上從未見過的。」

克格勃出身的普亭，老謀深算步步為營。先集結軍隊，再宣布承認烏東親俄地區獨立，到全面開戰，一是試探美歐反應，但主要是為穩住國內輿情，突然的攻擊會掀起更大反對聲浪。

普亭「吾意已決」，也是吃定了「美國所能做的，至多制裁而已」。拜登多次表示，不會參加烏國地面作戰，這在一定程度上減少了普亭的後顧之憂，但戰略專家多贊同美國作法，核武大國若直接捲入面對面衝突，恐將帶來意想不到的災難後果。

獨裁者盡可擺出「我是流氓我怕誰」的姿態，並不惜付諸行動，但民主國家卻承受不起如此毀滅性的風險。

普亭的真正目的，既不是他自己所說的維和反恐，也不是支持親俄力量，甚至也不為推翻現總統，扶植傀儡政權，抵制北約東擴。普亭是要徹底消減烏克蘭，重拾俄羅斯舊日輝煌，獨裁統治數十年後，在俄歷史上留下自己的功名。

普亭說，烏克蘭沒有獨立建國傳承，它是列寧人為創造的「加盟共和國」，蘇聯崩塌時被割裂出去而建立所謂國家。人們說烏是俄的鄰國，但實際是俄歷史的一部分。簡言之，是共產主義作孽，讓烏從俄羅斯分離出去，現在「你們要去共產化嗎？正合吾意。讓我來告訴你什麼是去共產化。」

普亭的野心，不只要一雪前蘇聯崩潰之恥，重塑蘇美冷戰對峙格局，而是要重現1917年之前的大俄羅斯沙皇帝國的雄風。

普亭有許多中國追隨者，被視為生未逢時的好男兒，俄羅斯更被一些人妄贊為戰鬥民族。殊不知，這一稱號是海蘭泡和江東64屯7000多華人生命，和自鴉片戰爭至斯大林300多萬平方公里被強占的華夏土地造就的。

論者稱，普亭侵烏可能被視為解決台海問題的參照，但歷史表明，一個專制獨裁不受制約的俄羅斯，對中國是禍不是福。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

上一則

Google恢復辦公室福利 放寬遠距員工疫苗接種強制令

下一則

室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在

延伸閱讀

制裁也不怕 普亭：對烏克蘭動手「別無他法」

制裁也不怕 普亭：對烏克蘭動手「別無他法」
14歲男孩命喪戰火 烏克蘭官員怒斥：普亭你是殺人兇手

14歲男孩命喪戰火 烏克蘭官員怒斥：普亭你是殺人兇手
川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」
華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升

華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升
開戰後 普亭首接觸西方領袖…馬克宏致電 籲俄停止攻烏

開戰後 普亭首接觸西方領袖…馬克宏致電 籲俄停止攻烏

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
康寶在美國獨家代理澎湖漁產，且有全美郵寄服務，任何地方都能下單購買到來自台灣的海鮮。（記者江碩涵／攝影）

3主婦闖矽谷創業 進口生鮮美食「台味」電商火了

2022-02-20 02:17
加州州長紐森17日公布將新冠肺炎改視為地方性疾病的計畫。（美聯社）

加州新政策 視新冠肺炎為地方性疾病

2022-02-18 02:20

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……