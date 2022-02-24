叫一聲Mailman 有錯嗎？

有洋祖母最近投書英文報，說她和孫兒視訊時被媳婦刺傷到。三個孫都不到十歲，接到聖誕禮物後，媽媽要他們寫謝卡給祖父母道謝。祖母視訊跟孫說：郵差( mailman) 來過了，祖父祖母看到謝卡很高興喔。

鏡頭外就聽到媳婦很大聲向孩子們糾正說：「 不是mailman啦，要講 mail-PERSON才對。」 這個祖母很委屈，只不過想跟孫子說聲謝，沒想到成為祖母很笨、不懂稱謂上男女平權的概念。她問，叫一聲mailman有這麼嚴重嗎？

台灣的教育部 辭典近期修改「外祖父母」詞條。立委王婉諭認為教育部線上國語辭典有性別歧視 問題，經要求改善後，得到教育部回覆。外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先辭典解釋為「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後加註了：「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」。也就是說，外祖父母只稱祖父母就可以，「外」字可省略。

但不少人覺得多此一舉。同時有祖父母、外祖父母的小孩，總得在稱呼上有所區別才分辨得清，這其中有傳統稱謂中極重要的親屬系譜觀念。教育部長潘文忠出面說明，其中確有性別平權考量。

中文傳媒面對英文裡兄弟都是brother，姊妹都叫sister，內外祖父祖母都是grandparents，伯叔舅都是uncle，姨姑嬸都是auntie，其實很頭痛，覺得中文很明晰，英文就用in-law模糊帶過。可見語言的演進本來就是多因素多線進行，大家花了幾十年把chairman 改為 chairperson，至於歷史history要不要改為personstory，一想就頭疼。

一種主張是這不只象徵意義，而是觀念啟發，教育孩子要從小地方著手。也有人覺得，台灣有的地方，女兒習慣上不能分財產，再大的家產都是兒子分光，女兒只拿點錢意思意思。這種女性權益的被犧牲看輕，不是比叫「外祖母」「外婆」更基本、更應該改變的嗎？

男女的平權、LGBTQ的平權、族裔的平權、智能障礙、精神障礙者的平權，說到底先要尊重人權。

1月底以來中國江蘇徐州的鐵鍊女，八孩媽新聞，令人髮指駭異，有人認為蓋過一百個谷愛凌 。冬運過後，谷愛凌只是個賺大錢的混血模特，但鐵鍊女牽扯的人口拐賣內幕，壓過冬運光彩。弱勢女子沒有人權、精神障礙者沒有人權。病態貪婪的系統裡，幾千人民幣可買一個女孩，有錢男強暴弱女不會究責，嫌精神病患惹麻煩就拿條狗鍊拴在角落。

人口販賣到處有，富裕歐美也視為嚴重治安問題，但都沒有中國和印度嚴重。男女人口長期不均衡是要付代價的，中國官方必定不讓真相壓力鍋炸開來，到今天大家看到的都是殘缺拼湊，人們引用著像「驕傲女孩」這樣的民間調查團體。同樣是性別話題，洋阿嬤叫mailman被媳婦糾正，比起徐州鐵鍊女，後者多麼令人悲憤。