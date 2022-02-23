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泛美高速公路的最後空白

周喆

泛美高速公路（Pan American Highway）可能知名度不高，但確實存在。只不過它不是單一的高速公路，而是縱貫北美洲、中美洲和南美洲，由24個國家的公路連接形成的公路網。加州人熟悉的5號公路就是泛美高速公路的一部分。

泛美高速公路的北端起始於阿拉斯加的Prudhoe Bay，南端終止於世界上最南端的城市阿根廷的Ushuaia，全長1萬9000哩。理論上人們可以在阿拉斯加看極光，然後再駕車沿著泛美高速公路一直開到阿根廷去看企鵝。

之所以說「理論上」，因為泛美高速公路目前有99%路段通車。剩下的1%位於巴拿馬與哥倫比亞邊境，稱為「達連空隙」（Darien Gap）。這段空隙僅有66哩長，但是沒有任何道路可以通行。

達連空隙把泛美高速公路分成互不相通的兩條「斷頭路」。從北美洲開車往南行，最遠只能到達巴拿馬的Yaviza。從南美洲往北行，最遠只能到達哥倫比亞的Turbo。

如果能貫通達連空隙，將泛美高速公路連成一體，勢必極大地促進南北美洲的經濟交流，促進美洲大陸一體化。

達連空隙至今沒有公路的原因有很多。當地都是茂密的原始雨林、沼澤和高山，修路工程難度太大。熱帶疾病更是嚴重威脅築路人員的健康。還有很多毒品集團和游擊隊。原住民更是反對修路，擔心影響他們的生活。

然而泛美高速公路的熱心推手沒有放棄。他們設想了不少替代方案，包括用海上輪渡繞開達連空隙，或者建一座大橋從達連空隙上方跨越。現在又多了一個選擇：挖一條隧道從達連空隙地底下穿過去。因為現在有了馬斯克的「無聊公司」（Boring Company）。

中文形容某人本事很大有個說法叫做「上天入地」。馬斯克的SpaceX公司負責「上天」，「無聊公司」則專攻「入地」。名為「無聊」，實則非常有趣。

一般人遇到堵車等得無聊，可能就是抱怨一下。馬斯克遇到堵車，他的做法是要挖一條隧道從地下避開交通尖峰。他不是只空想，而是馬上去做。

最新的進展，「無聊公司」今年2月已經挖通了從拉斯維加斯會議中心到世界渡假村酒店的地下隧道。這條隧道將成為29哩長環賭城地下隧道網路的一部分。

如果請「無聊公司」在達連空隙地下挖一條隧道，把泛美高速公路南北兩段連接起來，美洲大陸將首次真正連為一體。達連空隙將成為歷史。灣區人開車去世界最南端看企鵝的夢想就可以實現。

達連空隙僅有66哩。「無聊公司」挖這樣一條隧道，技術上應該問題不大。泛美高速公路的最後空白，會不會由馬斯克來填補？

馬斯克 加州 邊境

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