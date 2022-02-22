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美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

今春的第一個雷，爆了

邱鴻安 

今年春天的第一個雷爆了，但今春雷不只一個，第二個雷也可能接著會爆。

持續緊張了兩個多月的烏克蘭危機，20日終於炸開了。俄國總統普亭宣布，承認烏東兩個地區為獨立國，而且還下令部署在烏邊境的軍隊，進入兩個地區。 

華府立即反應，拜登簽行政命令，制裁新獨立的頓內次克和盧甘斯克；所有美國人和企業禁止與兩小國進行貿易、金融和投資。白宮說，將有額外的制裁措施。歐盟也說，將會進行裁裁。 

頓內次克和盧甘斯克，位於烏東與俄國接壤，土地面積約占全烏的六分一，人口300多萬，大部分是俄裔，說俄語，獲俄軍援和財援，境內有分離運動，主張脫離烏克蘭。 

歐盟譴責說，烏克蘭是主權國，俄承認兩地區獨立，違反國際法，破壤了烏克蘭領土完整；拜登承諾維護烏克蘭領土完整。如果拜登說的領土完整，包括了頓內次克和盧甘斯克，而俄軍又進入兩地，是否意味著美國和北約將與俄軍開戰？ 

普亭宣布承認兩地獨立前，發表了一小時的電視演講，他說烏克蘭在歷史上是俄國的一部分，所以烏克蘭獨立建國是一虚構。紐約時報對普亭演講的解讀是，他要吞併的，不只是東烏，而是全烏。 

普亭又投訴說，美國和北約向東擴張，威脅到俄國的安全。如果俄國像2014年併吞克里米亞那樣併吞烏克蘭，俄國的軍力就直接威脅東歐，俄國與西方的對峙就愈加緊張。 

華人關心台灣，中共會否在俄侵烏期間或侵烏之後武攻台灣？冬奧一閉幕，普亭就立即行動；普亭在冬奧開幕時，與習近平在北京會談，兩人有沒有就烏克蘭和台灣達成什麼協議？

今年流年不利，美國面臨兩個春雷，烏克蘭這個雷炸了，第二個雷可能在3月接著爆炸。今年1月，美國的消費物價飆至40年來最高的7.5%，聯準會為遏制物價，準備連串升息。華爾街估計，今年升息多達七次，第一次升息就在3月。CNBC財經新聞21日報導，市場100%預期，聯準會將於3月16日的會議後宣布第一次升息。 

連串升息對美國經濟勢必造成重大衝擊，力量足以摧毀房市、股市和經。房市將因為房貸利率不斷上升而崩潰；股市則因為利率上升而持續波動，科技股將受更大挫折。 

經濟可能因連串升息而陷入衰退。美國今年第一季的GDP，阿特蘭大聯準會預測只有0.1%的成長，高盛也估計只有0.5%成長，因此已接近負增長邊緣。如果再加上連串升息，以及紓困金用盡，第一季的GDP就可能出現負增長。連續兩季出現負增長，經濟將正式進入衰退。

烏克蘭 升息 俄國

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