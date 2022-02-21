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罷免制與問責制，孰優？

周喆

今年是選舉年，大大小小選舉貫穿全年。灣區最先開跑的是2月15日剛進行的舊金山特別選舉，最主要內容是罷免三位舊金山聯合學區教育委員。開票結果，三位教育委員全部被罷免。

從全國角度來說，舊金山特別選舉只是範圍很小的地方選舉，但是引起廣泛關注，影響超出舊金山和加州。各方都將這次教委罷免案選舉的結果解讀為：即使在舊金山這樣極左進步派佔主導地位的民主黨大本營，「狂飆突進」的極左進步運動走得太遠，也還是會碰壁。前副總統潘斯日前在史丹福大學演講，也強調這一點。

「罷免」英文是recall，與廠商recall回收不良商品一樣。民選官員如果做得不好，就可以象不合格商品一樣下架回收。民選官員罷免選舉作為一種糾錯機制，是美國民主制度的特色。舊金山特別選舉結果證明，這樣的機制是有效的，也是不可缺少的，更讓選民看到自己手上選票的力量。

罷免選舉結果出爐後，三位被罷免的教委中，只有莫力加主動辭職體面下台，不失風度。另外兩位則分別在社群媒體上嗆聲，堅持認為自己做了正確的事。

罷免選舉不是要把人一棍子打死。被罷免的官員政治生命並沒有結束。原則上他們還是可以參加以後的選舉，還有機會東山再起。

不過，正如邱吉爾所說，「民主是除專制獨裁以外最糟的一種制度」，選民罷免制度並不完美。每一次罷免選舉，不但要耗費很多時間人力，更耗費金錢。據報導，這次舊金山特別選舉獲得不少矽谷富豪的金錢援助，成為罷免選舉成功的重要因素。但也招來某位被罷免教委之一斥責這次選舉「被收買」。

很多中國網友對美國的罷免制也不以為然，並認為中共的官員問責制更有效率。他們的典型論點是：「美國新冠疫情死了近百萬人，沒有一個官員被問責罷官。中國某地僅出現輕微疫情，地方官馬上被上級問責罷官」。

他們可能不了解，美國是地方自治，民選官員權力來自選民自下而上賦予。因此也只有選民有權能罷他們的官。中國是中央集權，官員權力來自上級自上而下賜予。上級自然可以罷下級的官。

但是，官員問責制的問題是，要有效運行，前提條件是「上級」必須是好官，並且沒有相關利益衝突。本質上還是人治而不是法治。像徐州「鐵鍊女」事件，不知有沒有人被問責罷官？更大問題是，居於權力最巔峰的那個人如果犯了錯，誰來問他的責罷他的官？

灣區下一次罷免選舉將在6月份舉行，被罷免對象是舊金山地檢長博徹思。屆時他的命運將如何，且拭目以待。

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